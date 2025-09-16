Испания горой за Палестину

Испания официально отказалась от контракта на закупку израильских ракетных установок стоимостью почти $825 млн, сообщает AFP.

Согласно расторгнутому соглашению, Мадрид планировал приобрести 12 систем залпового огня SILAM – адаптированную версию израильской платформы PULS, разработанную компанией Elbit Systems.

По данным источников, власти проводят масштабный пересмотр оборонных закупок с целью полного отказа от израильского вооружения и технологий в составе вооруженных сил.

На этой неделе премьер-министр Педро Санчес призвал отстранить Израиль от участия в международном спорте из-за ситуации в Газе.

Ранее правительство Санчеса объявило о мерах, направленных на прекращение того, что в Мадриде назвали «геноцидом» в палестинском анклаве.