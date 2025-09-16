Лавров об отказе Азербайджана

Азербайджан отказался участвовать в международном песенном конкурсе «Интервидение», который состоится 20 сентября в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Армения еще не подтвердила свое участие, а Азербайджан отказался от первоначального предложения.

В августе официальный аккаунт конкурса в Instagram сообщал, что Азербайджан и ОАЭ не будут участвовать в песенном конкурсе «Интервидение-2025». Отмечалось, что отказ связан с «внутренними проблемами, нехваткой времени для подготовки и плотным расписанием».