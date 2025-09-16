USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Лавров об отказе Азербайджана

13:31 2076

Азербайджан отказался участвовать в международном песенном конкурсе «Интервидение», который состоится 20 сентября в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Армения еще не подтвердила свое участие, а Азербайджан отказался от первоначального предложения.

В августе официальный аккаунт конкурса в Instagram сообщал, что Азербайджан и ОАЭ не будут участвовать в песенном конкурсе «Интервидение-2025». Отмечалось, что отказ связан с «внутренними проблемами, нехваткой времени для подготовки и плотным расписанием».

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 219
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1243
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2744
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2077
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2219
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 994
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2443
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3371
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5633
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2553

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 219
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1243
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2744
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2077
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2219
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 994
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2443
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3371
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5633
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2553
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться