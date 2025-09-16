Более 80 процентов кандидатов в юристы провалились на экзамене

Как сообщает haqqin.az, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

По словам главы агентства, из 334 человек, участвовавших в профессиональном экзамене по специальности «юриспруденция», только 72 смогли ответить хотя бы на половину из 30 предложенных вопросов и получили свидетельства о полном признании их квалификаций (академических и профессиональных). Основная часть проваливших экзамен квалифицированных специалистов приходится на выпускников вузов Российской Федерации и Украины.

Так, 6 октября прошлого года на профессиональном экзамене по специальности «юриспруденция», организованном Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), 70 процентов обладателей квалификаций, полученных в вузах Российской Федерации, и 63 процента выпускников вузов Украины показали неудовлетворительный результат. А на экзамене 30 января этого года показатель составил 84 процента среди выпускников российских вузов и 94 процента среди выпускников украинских вузов.

Председатель агентства также назвал учебные заведения, выпускники которых в основном провалили профессиональный экзамен по

юриспруденции: «В частности, это Дагестанский государственный университет, Московский институт современного академического образования, Саратовская государственная юридическая академия, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Тольяттинский государственный университет и Всероссийский государственный университет юстиции. Среди украинских вузов — Харьковский национальный университет внутренних дел, Межрегиональная академия управления персоналом, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Киевский национальный университет имени Т. Шевченко».

Ахмедов добавил, что по специальности «начальное образование» среди обладателей квалификаций, полученных за рубежом, показатель успешности на последнем профессиональном экзамене составил всего 10 процентов. На экзамене, организованном ГЭЦ по заказу агентства 23 июня 2025 года, 90 процентов кандидатов по специальности «начальное образование» получили неудовлетворительный результат.

Кроме того, по словам Ахмедова, по специальности «инженерия» среди обладателей зарубежных квалификаций на последнем профессиональном экзамене показатель успешности составил всего 21 процент. На экзамене, проведенном ГЭЦ 23 июня текущего года по заказу агентства, из 89 участников по 13 инженерным направлениям только 19 показали успешный результат, а 70 человек провалили экзамен.

Ахмедов подчеркнул, что для обеспечения объективности и прозрачности всего процесса система была полностью оцифрована.