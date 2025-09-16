USD 1.7000
Более 80 процентов кандидатов в юристы провалились на экзамене

13:39 640

По специальности «юриспруденция» только 22 процента участников экзамена получили свидетельства.

Как сообщает haqqin.az, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

По словам главы агентства, из 334 человек, участвовавших в профессиональном экзамене по специальности «юриспруденция», только 72 смогли ответить хотя бы на половину из 30 предложенных вопросов и получили свидетельства о полном признании их квалификаций (академических и профессиональных). Основная часть проваливших экзамен квалифицированных специалистов приходится на выпускников вузов Российской Федерации и Украины.

Так, 6 октября прошлого года на профессиональном экзамене по специальности «юриспруденция», организованном Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), 70 процентов обладателей квалификаций, полученных в вузах Российской Федерации, и 63 процента выпускников вузов Украины показали неудовлетворительный результат. А на экзамене 30 января этого года показатель составил 84 процента среди выпускников российских вузов и 94 процента среди выпускников украинских вузов.

Председатель агентства также назвал учебные заведения, выпускники которых в основном провалили профессиональный экзамен по

юриспруденции: «В частности, это Дагестанский государственный университет, Московский институт современного академического образования, Саратовская государственная юридическая академия, Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Тольяттинский государственный университет и Всероссийский государственный университет юстиции. Среди украинских вузов — Харьковский национальный университет внутренних дел, Межрегиональная академия управления персоналом, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Киевский национальный университет имени Т. Шевченко».

Ахмедов добавил, что по специальности «начальное образование» среди обладателей квалификаций, полученных за рубежом, показатель успешности на последнем профессиональном экзамене составил всего 10 процентов. На экзамене, организованном ГЭЦ по заказу агентства 23 июня 2025 года, 90 процентов кандидатов по специальности «начальное образование» получили неудовлетворительный результат.

Кроме того, по словам Ахмедова, по специальности «инженерия» среди обладателей зарубежных квалификаций на последнем профессиональном экзамене показатель успешности составил всего 21 процент. На экзамене, проведенном ГЭЦ 23 июня текущего года по заказу агентства, из 89 участников по 13 инженерным направлениям только 19 показали успешный результат, а 70 человек провалили экзамен.

Ахмедов подчеркнул, что для обеспечения объективности и прозрачности всего процесса система была полностью оцифрована.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 223
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1244
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2751
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2086
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2223
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 995
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2448
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3371
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5634
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2554

