Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Похудение по протоколу: ВОЗ впервые порекомендовала лекарства от ожирения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках проекта новых рекомендаций впервые одобрила применение препаратов для снижения веса в лечении ожирения у взрослых. Об этом сообщает «Коммерсант».

В рекомендациях речь идет о препаратах класса GLP-1, созданных компаниями Novo Nordisk и Eli Lilly, которые ранее применялись для лечения диабета 2 типа.

По информации ВОЗ, эти средства могут назначаться взрослым с индексом массы тела выше 30 (предожирение) в сочетании с консультациями по питанию и образу жизни. В документе акцентируется внимание на том, что ожирение следует рассматривать не просто как результат образа жизни, а как хроническое прогрессирующее заболевание, которым страдает более миллиарда человек во всем мире.

Рекомендации пока представлены в виде проекта и будут открыты для общественного обсуждения до 27 сентября. Отдельные руководства для детей и подростков ВОЗ намерена подготовить позднее.

Ранее организация не включила препараты для лечения ожирения в список жизненно необходимых лекарств, хотя признала их эффективность у пациентов с диабетом и сопутствующими заболеваниями. Основным препятствием для широкого доступа к терапии в странах с низким и средним уровнем дохода остается высокая стоимость препаратов.

