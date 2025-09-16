Российский бизнесмен арестован в Болгарии: его могут отправить в Ливан

USD 1.7000
В Болгарии арестован российский бизнесмен Игорь Гречушкин, которого следствие связывает с судном Rhosus, фигурирующим в расследовании взрыва в порту Бейрута в 2020 году. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Бизнесмену грозит экстрадиция в Ливан для дачи показаний. По словам источника издания, в случае отказа в передаче Гречушкина ливанские следователи могут приехать в Болгарию для его допроса.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. В результате погибли по меньшей мере 218 человек и более 6 тыс. получили ранения. Причиной взрыва стала аммиачная селитра, конфискованная с судна Rhosus и с 2013 года хранившаяся в портовой зоне.

Судно ходило под молдавским флагом и принадлежало живущему на Кипре уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину. По словам бывшего капитана Rhosus Бориса Прокошева, судно было арестовано в порту Бейрута в 2014 году из-за неуплаты портового сбора. На его борту было 2750 тонн селитры. Планировалось, что Rhosus доставит груз из Батуми в Мозамбик. Однако в сентябре 2013-го сухогруз сделал незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. Из-за нарушений правил эксплуатации ливанские власти запретили судну выходить в море.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 228
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1246
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2754
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2091
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2226
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 995
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2451
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3372
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2556
