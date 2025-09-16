Российский бизнесмен арестован в Болгарии: его могут отправить в Ливан

В Болгарии арестован российский бизнесмен Игорь Гречушкин, которого следствие связывает с судном Rhosus, фигурирующим в расследовании взрыва в порту Бейрута в 2020 году. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Бизнесмену грозит экстрадиция в Ливан для дачи показаний. По словам источника издания, в случае отказа в передаче Гречушкина ливанские следователи могут приехать в Болгарию для его допроса.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. В результате погибли по меньшей мере 218 человек и более 6 тыс. получили ранения. Причиной взрыва стала аммиачная селитра, конфискованная с судна Rhosus и с 2013 года хранившаяся в портовой зоне.

Судно ходило под молдавским флагом и принадлежало живущему на Кипре уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину. По словам бывшего капитана Rhosus Бориса Прокошева, судно было арестовано в порту Бейрута в 2014 году из-за неуплаты портового сбора. На его борту было 2750 тонн селитры. Планировалось, что Rhosus доставит груз из Батуми в Мозамбик. Однако в сентябре 2013-го сухогруз сделал незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту. Из-за нарушений правил эксплуатации ливанские власти запретили судну выходить в море.