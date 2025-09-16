Эстонцы отгородятся от России рвом

Власти Эстонии планируют к 2027 году построить 40-километровый ров на границе с Россией. Об этом заявил представитель Генштаба Сил обороны Эстонии Айнар Афанасьев.

В интервью телеканалу ERR Афанасьев сообщил, что к этому времени эстонское правительство также намерено возвести на границе около 600 бункеров.

«В этом году планируется создать два опорных пункта: на северо-востоке Эстонии и юго-востоке Эстонии, состоящие из 14 бункеров, которые будут дополнительно размещены на ландшафте здесь (на юго-востоке Эстонии). В этом году также планируется создать складские помещения», – заявил Афанасьев.

По его словам, естественным барьером для страны служит река Нарва, что позволяет обойтись без возведения противотанковых укреплений на прилегающих болотах.

В целом Таллин намерен создать оборонительный рубеж длиной 100 км и глубиной 40 км. В апреле телеканал сообщил, что строительство планируется начать уже этой осенью.

Эстония, Латвия и Литва договорились в январе 2024 года совместно возвести линию обороны на границах с Россией и Беларусью. Предполагается разместить около 600 бетонных укреплений, а общая стоимость проекта оценивается в €60 млн.