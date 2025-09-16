USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Эстонцы отгородятся от России рвом

13:57 345

Власти Эстонии планируют к 2027 году построить 40-километровый ров на границе с Россией. Об этом заявил представитель Генштаба Сил обороны Эстонии Айнар Афанасьев.

В интервью телеканалу ERR Афанасьев сообщил, что к этому времени эстонское правительство также намерено возвести на границе около 600 бункеров.

«В этом году планируется создать два опорных пункта: на северо-востоке Эстонии и юго-востоке Эстонии, состоящие из 14 бункеров, которые будут дополнительно размещены на ландшафте здесь (на юго-востоке Эстонии). В этом году также планируется создать складские помещения», – заявил Афанасьев.

По его словам, естественным барьером для страны служит река Нарва, что позволяет обойтись без возведения противотанковых укреплений на прилегающих болотах.

В целом Таллин намерен создать оборонительный рубеж длиной 100 км и глубиной 40 км. В апреле телеканал сообщил, что строительство планируется начать уже этой осенью.

Эстония, Латвия и Литва договорились в январе 2024 года совместно возвести линию обороны на границах с Россией и Беларусью. Предполагается разместить около 600 бетонных укреплений, а общая стоимость проекта оценивается в €60 млн.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 229
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1246
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2756
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2091
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2226
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 995
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2451
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3372
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2556

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 229
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1246
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2756
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2091
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2226
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 995
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2451
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3372
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2556
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться