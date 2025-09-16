USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Пятый матч Алияра Агаева в Лиге чемпионов

Опять в Копенгагене, опять против немцев
Эльмир Алиев, отдел спорта
13:55 370

Азербайджанский футбольный арбитр Алияр Агаев получил назначение на пятый в своей карьере матч основного этапа Лиги чемпионов.

18 сентября он отсудит игру в Копенгагене между местным одноименным клубом и немецким «Байером». Встреча начнется в 20:45 по бакинскому времени.

Помогать Алияру будут лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а также четвертый рефери Эльчин Масиев. На VAR будут работать Роб Диперинк из Нидерландов и Ален Борошак из Словении.

Интересно, что Агаев уже судил в Лиге чемпионов матч «Копенгагена» против немецкой команды. В 2022 году в его дебютной игре в ЛЧ датчане принимали дортмундскую «Боруссию». Встреча завершилась вничью 1:1.

Также азербайджанский рефери в основном турнире Лиги чемпионов судил матчи «Црвена Звезда» - «Манчестер Сити» (сезон 2023/24, счет - 2:3), «Штурм» - «Брюгге» (сезон 2024/25, счет - 0:1) и «Болонья» - «Монако» (сезон 2024/25, счет - 0:1).

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 230
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1247
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2758
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2094
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2227
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 996
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2451
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3374
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2557

