Пятый матч Алияра Агаева в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбольный арбитр Алияр Агаев получил назначение на пятый в своей карьере матч основного этапа Лиги чемпионов.

18 сентября он отсудит игру в Копенгагене между местным одноименным клубом и немецким «Байером». Встреча начнется в 20:45 по бакинскому времени.

Помогать Алияру будут лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а также четвертый рефери Эльчин Масиев. На VAR будут работать Роб Диперинк из Нидерландов и Ален Борошак из Словении.

Интересно, что Агаев уже судил в Лиге чемпионов матч «Копенгагена» против немецкой команды. В 2022 году в его дебютной игре в ЛЧ датчане принимали дортмундскую «Боруссию». Встреча завершилась вничью 1:1.

Также азербайджанский рефери в основном турнире Лиги чемпионов судил матчи «Црвена Звезда» - «Манчестер Сити» (сезон 2023/24, счет - 2:3), «Штурм» - «Брюгге» (сезон 2024/25, счет - 0:1) и «Болонья» - «Монако» (сезон 2024/25, счет - 0:1).