USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

И снова дожди в Баку

14:02 453

Завтра, 17 сентября, на территории Азербайджана ожидается дождливая погода, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. С полудня в некоторых частях полуострова возможны интенсивные осадки и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки и гроза. В отдельных местах возможны ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром на отдельных территориях возможен туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 17-22, в горах ночью 2-7, днем - 7-12 градусов тепла.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 230
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1248
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2760
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2098
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2229
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 996
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2451
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3374
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2559

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 230
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1248
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2760
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2098
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2229
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 996
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2451
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3374
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2559
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться