USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?

14:13 231

В Азербайджане готовятся к созданию фондов недвижимости, которые позволят всем желающим получать дивиденды наравне с крупными инвесторами, сообщил haqqin.az председатель Общества оценщиков, экономист Вугар Орудж.

По его словам, инициатива Бакинской фондовой биржи является важным шагом, однако ее реализация потребует времени: необходимо сформировать единый реестр недвижимости, а также принять решения на уровне Центрального банка, Министерства экономики и других структур.

«Сейчас в стране наблюдается рост цен на недвижимость, и она по инвестиционной привлекательности опередила многие другие сферы. Инвестиции позволяют получать пассивный доход — как за счет роста рыночной стоимости объектов, так и за счет их аренды или передачи в управление. Сегодня это вызывает большой интерес как у бизнеса, так и у финансовых кругов», — отметил эксперт.

Фонды будут работать по закону об инвестиционных фондах. Граждане смогут приобретать доли в имуществе фонда и получать дивиденды раз в полгода или год пропорционально вложенной сумме. Доход будет формироваться за счет роста рыночной стоимости недвижимости и арендных поступлений.

Орудж подчеркнул, что недвижимость остается одной из наиболее привлекательных и низкорисковых сфер для вложений, и уже в ближайший год гражданам создадут условия для участия в фондах и получения дохода.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 232
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1250
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2763
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2103
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2231
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 997
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2452
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3375
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2560

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 232
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1250
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2763
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2103
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2231
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 997
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2452
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3375
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2560
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться