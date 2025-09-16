В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?

В Азербайджане готовятся к созданию фондов недвижимости, которые позволят всем желающим получать дивиденды наравне с крупными инвесторами, сообщил haqqin.az председатель Общества оценщиков, экономист Вугар Орудж.

По его словам, инициатива Бакинской фондовой биржи является важным шагом, однако ее реализация потребует времени: необходимо сформировать единый реестр недвижимости, а также принять решения на уровне Центрального банка, Министерства экономики и других структур.

«Сейчас в стране наблюдается рост цен на недвижимость, и она по инвестиционной привлекательности опередила многие другие сферы. Инвестиции позволяют получать пассивный доход — как за счет роста рыночной стоимости объектов, так и за счет их аренды или передачи в управление. Сегодня это вызывает большой интерес как у бизнеса, так и у финансовых кругов», — отметил эксперт.

Фонды будут работать по закону об инвестиционных фондах. Граждане смогут приобретать доли в имуществе фонда и получать дивиденды раз в полгода или год пропорционально вложенной сумме. Доход будет формироваться за счет роста рыночной стоимости недвижимости и арендных поступлений.

Орудж подчеркнул, что недвижимость остается одной из наиболее привлекательных и низкорисковых сфер для вложений, и уже в ближайший год гражданам создадут условия для участия в фондах и получения дохода.