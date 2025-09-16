Лукашенко о залетающих в Польшу дронах: Беларусь тут ни при чем

«Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, — мы не имеем к этому никакого отношения. …Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям», — сказал Лукашенко на церемонии вручения государственных наград.

По его словам, в последний раз Минск потратил «огромные средства», чтобы сбить половину беспилотников, которые летели в Польшу, а затем белорусские военные сообщили польским коллегам о приближающихся дронах. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь сбивала воздушные цели, «не зная, чьи они», поскольку в страну часто залетают беспилотники из России и Украины. Однако в Польше, по его словам, «взвыли» из-за дронов даже после предупреждения Минска. «Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя», — подчеркнул Лукашенко.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись около 20 дронов, которые польские власти назвали российскими. На их перехват были подняты истребители НАТО. Позднее на земле обнаружили обломки 17 разведывательных дронов. Вторжение аппаратов в Польшу произошло на фоне массированной воздушной атаки России на Украину. Первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что Минск предупредил Варшаву о надвигающихся беспилотниках. Это, по его словам, позволило Польше оперативно отреагировать на угрозу. Россия отвергла свою причастность к инциденту. В ответ на эти события Варшава активировала статью 4 устава НАТО о консультациях в случае угрозы безопасности. 12 сентября альянс запустил операцию «Восточный страж» по укреплению обороны восточного фланга, а президент Польши Кароль Навроцкий подписал разрешение на пребывание войск НАТО на территории страны в рамках этой операции.