USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Лукашенко о залетающих в Польшу дронах: Беларусь тут ни при чем

14:20 111

Беларусь не имеет отношения к беспилотникам, которые нарушают воздушное пространство Польши и Литвы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, — мы не имеем к этому никакого отношения. …Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям», — сказал Лукашенко на церемонии вручения государственных наград.

По его словам, в последний раз Минск потратил «огромные средства», чтобы сбить половину беспилотников, которые летели в Польшу, а затем белорусские военные сообщили польским коллегам о приближающихся дронах. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь сбивала воздушные цели, «не зная, чьи они», поскольку в страну часто залетают беспилотники из России и Украины. Однако в Польше, по его словам, «взвыли» из-за дронов даже после предупреждения Минска. «Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя», — подчеркнул Лукашенко.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись около 20 дронов, которые польские власти назвали российскими. На их перехват были подняты истребители НАТО. Позднее на земле обнаружили обломки 17 разведывательных дронов. Вторжение аппаратов в Польшу произошло на фоне массированной воздушной атаки России на Украину. Первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко заявил, что Минск предупредил Варшаву о надвигающихся беспилотниках. Это, по его словам, позволило Польше оперативно отреагировать на угрозу. Россия отвергла свою причастность к инциденту. В ответ на эти события Варшава активировала статью 4 устава НАТО о консультациях в случае угрозы безопасности. 12 сентября альянс запустил операцию «Восточный страж» по укреплению обороны восточного фланга, а президент Польши Кароль Навроцкий подписал разрешение на пребывание войск НАТО на территории страны в рамках этой операции.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 233
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1252
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2766
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2105
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2236
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 997
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2453
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3376
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2562

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 233
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1252
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2766
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2105
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5287
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2236
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 997
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2453
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3376
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5635
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2562
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться