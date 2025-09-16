Украинцы верят в победу

Три четверти украинцев (76%) уверены, что Украина сможет одержать победу над Россией при условии адекватной поддержки Запада, включая антироссийские санкции, а также военную и финансовую помощь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые проведены Киевским международным институтом социологии.

«Абсолютное большинство украинцев – 76% – верят в возможность победы в войне, если Украина будет должным образом поддержана санкционной политикой и получит достаточно оружия и денег. Считают, что даже при таких условиях Украина не способна победить – 15%. Остальные 9% не смогли определиться со своим мнением», – говорится в сообщении института.

Лишь 18% опрошенных рассчитывают на достижение мира уже в 2025 году, 27% – в 2026-м, а 32% – в 2027 году или позже.

Согласно итогам опроса, 74% респондентов готовы поддержать план Европы и Украины по заморозке конфликта, при котором Россия сохранит контроль над большинством территорий, но при этом ни Украина, ни мировое сообщество не признают этого де-юре.

В опросе, охватившем 1 023 человека, 62% заявили о готовности «терпеть войну столько, сколько потребуется».