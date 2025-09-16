Кто убивает иранских полицейских?

Два человека погибли и еще один получил ранение в результате вооруженного нападения на полицейский автомобиль на юго-востоке Ирана, сообщает Tasnim.

Согласно предварительным данным, в городе Захедане, в провинции Систан и Белуджистан, нападавшие открыли огонь по полицейской машине на трассе Хаш–Захедан.

По факту ведется расследование.

22 августа неизвестные вооруженные лица в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана атаковали патрульный автомобиль полиции, погибли пять сотрудников сил правопорядка. 10 августа в городе Сараван, расположенном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, произошло вооруженное столкновение между неизвестными лицами и полицейскими. В ходе перестрелки погибли трое нападавших и один полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.