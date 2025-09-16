USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Взрыв на «Северных потоках»: суд принял решение

Гражданин Украины Сергей К., подозреваемый в подрыве газопроводов «Северные потоки», должен быть экстрадирован из Италии в Германию. Это решение Апелляционного суда в Болонье. 

Мужчина обжалует решение об экстрадиции в Кассационном суде Италии, сообщил AFP адвокат Никола Канестрини. Защитник считает, что были нарушены основные права: право на справедливое судебное разбирательство, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет.

Сергей К. был задержан в ночь на 21 августа в резиденции в Сан-Клементе (провинция Римини). После задержания арендованное жилье было обыскано карабинерами. Владелец резиденции и персонал были допрошены. Они считали, что мужчина с семьей - всего лишь иностранец, приехавший на отдых, отмечали следователи.

По данным германских властей, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года заложили взрывчатку на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Судя по предварительным данным, обвиняемый мог координировать эту операцию. Для перевозки взрывчатки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую в море из порта Ростока, полагали следователи.

В Германии обвиняемый должен предстать перед следственным судьей Федеральной судебной палаты Германии (BGH).

Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море, ведущих из России в Германию, были подорваны в конце сентября 2022 года. Ни по одной из них на тот момент газ не транспортировался. «Северный поток» был остановлен Россией незадолго до взрывов, а «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию на фоне вторжения России в Украину.

Одна из нитей «СП-2» уцелела. После инцидента президент РФ Владимир Путин предлагал прокачивать по ней газ, но Германия отказалась. Никто не взял на себя ответственность за взрывы на газопроводах. Представители России заявляли, что подозревают в причастности к ним США и Великобританию.

