Эрдоган строит мост между двумя Ливиями

Анкара поддерживает диалог с ливийскими властями и выступает за сохранение суверенитета и политического единства страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

«Сын Хафтара (Саддам Хафтар, сын главы командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара – ред.) поддерживает связь с нашей разведкой, а также периодически общается с министерством иностранных дел. Иными словами, они не изолированы от нас», – сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Катара.

Он акцентировал внимание на необходимости «наладить конструктивный диалог между востоком и западом».

«Мы хотим защитить суверенитет, территориальную целостность и политическое единство Ливии», – отметил президент Турции.

Эрдоган указал, что Анкара с самого начала «поддерживала законное правительство Триполи» и в последнее время приложила усилия в направлении налаживания дипломатических каналов с восточной частью Ливии.

«Мы ожидаем, что политический процесс в Ливии продвинется благодаря проведению честных и прозрачных выборов. Конечно, найдутся и те, кто попытается помешать миру и стабильности в Ливии. Мы продолжим поддерживать ливийский народ и укреплять основы диалога», – сказал он.

Турецкий президент отметил, что ратификация соглашения о морских границах, заключенного между Анкарой и Триполи, со стороны администрации Бенгази станет значимым шагом с точки зрения международного права.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически утратила единство и перестала функционировать как цельное государство. В последующие годы в стране развернулось противостояние между администрацией в Триполи, контролирующей запад страны, и властями на востоке, которых поддерживает Ливийская национальная армия. В 2021 году в Женеве при посредничестве ООН Форум ливийского политического диалога сформировал переходное правительство, которому было поручено провести всеобщие выборы, однако голосование так и не состоялось. Сегодня в Ливии продолжают действовать два конкурирующих правительства. Первое, во главе с Абдель Хамидом Дбейбой, базируется в Триполи и пользуется поддержкой ООН. Второе – под руководством Усамы Хаммада – первоначально располагалось в Бенгази, но позднее переместилось в город Сирт.