Россия готовит решающее наступление

Кремль стягивает силы для «решительного прорыва» в районе Покровска, рассчитывая после его захвата установить контроль над всей Донецкой областью, пишет Forbes.

Однако украинские военные отмечают, что город превращен в крепость: вокруг него создано множество линий обороны, а особенности рельефа дополнительно осложняют наступление.

Использование беспилотников также ограничивает продвижение российских войск, которые уже понесли тяжелые потери.

Аналитики считают, что даже в случае захвата Покровска этот процесс будет долгим и кровавым. По их словам, в результате боев «от города почти ничего не останется».