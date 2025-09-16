Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?

В Сиязаньском районе прекратила работу средняя школа села Еникенд имени Вугара Гасымова, где обучались около 400 учеников. Здание школы признано аварийным, из-за чего учащихся перевели в школы соседних сел и поселков, а также в районный центр.

В первый день нового учебного года родители выразили протест, так как ремонт здания школы, закрытой еще в начале прошлого года, до сих пор не проведен. По словам жителей, для перевозки детей выделен автобус, но из-за большого числа учеников в нем возникает давка. В осенне-зимний период передвижение в соседние села затруднено из-за погодных условий.

«У нас в семье трое детей, и каждый учится в разных школах. Зимой рано темнеет, дети тратят много времени на дорогу, что вызывает усталость и негативно сказывается на учебе», — сообщила жительница села Наиля Гулиева. Другая родительница отметила, что ее ребенок прошлой зимой часто болел из-за долгих поездок и пропускал занятия. Особенно тяжело приходится младшеклассникам.

Родителям обещали построить в селе модульную школу, но никакой дополнительной информации по этому вопросу не предоставлено.

Еникенд — одно из крупных сел Сиязаньского района с населением около четырех тысяч человек. Здание школы давно не ремонтировалось: кровля пришла в негодность, на стенах появились трещины.

В Губа-Хачмазском региональном управлении образования сообщили haqqin.az, что средняя школа села Еникенд имени Вугара Гасымова включена в план ремонта на следующий год. Часть учеников переведена в среднюю школу станции Гильгильчай, другая часть — в среднюю школу поселка Гильгильчай.

Однако из-за ремонта школы станции Гильгильчай учащихся направили в среднюю школу №6 города Сиязань. Министерство науки и образования заявило, что обеспечивает безопасную и комфортную перевозку школьников.

За последние два года в 67 школах региона проведен текущий ремонт, в 12 — капитальный. Введены в эксплуатацию 5 модульных школ, а 8 школьных зданий снесены и построены заново. В настоящее время продолжается строительство новых школ: в селе Гаджигусейнли Губинского района — на 528 мест, в селе Кузунгышлаг Гусарского района — на 220 мест, в селе Агалыг Шабранского района — на 648 мест.