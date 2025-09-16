Смертельная ссора в джалилабадской школе

TƏBİB распространил информацию по поводу трагического инцидента в Джалилабаде.

В информации отмечается, что 16 сентября около 11:00 подросток (2008 года рождения) был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Джалилабадской центральной районной больницы с травмой.

Ему поставили диагноз — колото-резаное проникающее ранение грудной клетки. Пациент был срочно прооперирован. Однако, несмотря на все реанимационные мероприятия и многочисленные усилия врачей, около 13:00 констатирована его смерть.