Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Смертельная ссора в джалилабадской школе

обновлено 16:07
Инара Рафикгызы
16:07 1311

TƏBİB распространил информацию по поводу трагического инцидента в Джалилабаде.

В информации отмечается, что 16 сентября около 11:00 подросток (2008 года рождения) был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Джалилабадской центральной районной больницы с травмой.

Ему поставили диагноз — колото-резаное проникающее ранение грудной клетки. Пациент был срочно прооперирован. Однако, несмотря на все реанимационные мероприятия и многочисленные усилия врачей, около 13:00 констатирована его смерть.

*** 15:16

В селе Халилабад Джалилабадского района ссора между школьниками закончилась трагедией.

Как сообщает haqqin.az, в ходе конфликта 17-летний подросток нанес своему однокласснику ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Подозреваемый школьник задержан сотрудниками полиции. По факту происшествия проводится расследование.

Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 509
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 3836
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников? видео
15:12 1051
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09 1354
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 1631
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 2493
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 5089
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5499
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 3887
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 1270
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 3284

ЭТО ВАЖНО

