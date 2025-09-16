Азербайджан восстанавливает школы на освобожденной земле

Азербайджанские власти ведут активную работу по восстановлению учебных заведений на освобожденных территориях, сказал министр науки и образования республики Эмин Амруллаев в программе Hədəf на AzTV.

Министр подчеркнул, что в реализации этих проектов активно задействованы местные структуры, включая учителей и других работников социальной сферы. По его словам, согласно утвержденному плану, строительство жилых домов, общественных зданий и других инфраструктурных объектов осуществляется поэтапно. Возвращающиеся в Агдамский, Шушинский, Ханкендинский и другие районы педагоги сразу же включаются в профильные группы, при этом параллельно решаются вопросы их трудоустройства и обеспечения жильем.

Глава ведомства указал, что одной из приоритетных задач является интеграция школ для внутренне перемещенных лиц, которые в настоящее время действуют на базе других учебных заведений, в общую систему местного образования. Главная цель — обеспечить непрерывность учебного процесса и полноценное участие как учителей, так и учеников в образовательной жизни на освобожденных территориях.