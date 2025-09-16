USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Азербайджан восстанавливает школы на освобожденной земле

15:22 426

Азербайджанские власти ведут активную работу по восстановлению учебных заведений на освобожденных территориях, сказал министр науки и образования республики Эмин Амруллаев в программе Hədəf на AzTV.

Министр подчеркнул, что в реализации этих проектов активно задействованы местные структуры, включая учителей и других работников социальной сферы. По его словам, согласно утвержденному плану, строительство жилых домов, общественных зданий и других инфраструктурных объектов осуществляется поэтапно. Возвращающиеся в Агдамский, Шушинский, Ханкендинский и другие районы педагоги сразу же включаются в профильные группы, при этом параллельно решаются вопросы их трудоустройства и обеспечения жильем.

Глава ведомства указал, что одной из приоритетных задач является интеграция школ для внутренне перемещенных лиц, которые в настоящее время действуют на базе других учебных заведений, в общую систему местного образования. Главная цель — обеспечить непрерывность учебного процесса и полноценное участие как учителей, так и учеников в образовательной жизни на освобожденных территориях.

Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 509
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 3838
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников? видео
15:12 1053
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09 1355
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 1631
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 2494
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 5089
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5499
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 3888
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 1270
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 3284

ЭТО ВАЖНО

Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 509
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 3838
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников? видео
15:12 1053
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09 1355
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 1631
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 2494
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 5089
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5499
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 3888
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 1270
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 3284
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться