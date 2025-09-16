USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Лига УЕФА: юноши «Карабаха» пропустили от «Бенфики» семь голов

Отдел спорта
16:02 337

Сегодня, помимо основной Лиги чемпионов, началась и Юношеская лига УЕФА. Азербайджан здесь представляют чемпион Молодежной лиги страны «Сабах» и «Карабах», попавший в еврокубок благодаря тому, что главная команда пробилась в основной турнир Лиги чемпионов.

Юноши «Карабаха» будут играть с теми же соперниками, что и взрослые, но проведут шесть матчей, а не восемь. Сегодня командa, возглавляемая Рашадом Садиговым, играла в Лиссабоне с «Бенфикой» и проиграла со счетом 1:7. Единственный мяч у агдамцев на 85-й минуте при счете 0:7 забил Али Газибеков.

1 октября «Карабах» на «Азерсун Арене» примет датский «Копенгаген».

Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 511
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 3841
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников? видео
15:12 1055
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09 1355
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 1631
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 2494
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 5091
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5499
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 3891
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 1270
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 3284

