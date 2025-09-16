Лига УЕФА: юноши «Карабаха» пропустили от «Бенфики» семь голов

Сегодня, помимо основной Лиги чемпионов, началась и Юношеская лига УЕФА. Азербайджан здесь представляют чемпион Молодежной лиги страны «Сабах» и «Карабах», попавший в еврокубок благодаря тому, что главная команда пробилась в основной турнир Лиги чемпионов.

Юноши «Карабаха» будут играть с теми же соперниками, что и взрослые, но проведут шесть матчей, а не восемь. Сегодня командa, возглавляемая Рашадом Садиговым, играла в Лиссабоне с «Бенфикой» и проиграла со счетом 1:7. Единственный мяч у агдамцев на 85-й минуте при счете 0:7 забил Али Газибеков.