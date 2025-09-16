Минздрав о конфискации дорогих книг

Глава книжного магазина Əli və Nino, предприниматель Нигяр Кочарли сообщила в соцсетях, что привезенные ею из Великобритании по частному заказу дорогие книги были задержаны и конфискованы ЗАО «Республиканский санитарно-карантинный центр» Министерства здравоохранения.

По словам Кочарли, ей нанесен ущерб на сумму 2600 манатов. «Я привезла книги из Великобритании на тысячу манатов, с нас потребовали еще 1900 манатов за так называемый сертификат. Более того, самые дорогие книги стоимостью 500 манатов «изъяли» под предлогом «экспертизы» и до сих пор не возвращают», — рассказала предприниматель. Она добавила, что клиенты требуют выдать им их заказы.

Кочарли также подчеркнула, что только за последний месяц оказалась в убытке на 2600 манатов из-за действий этого центра: из-за путаницы с сертификатами задерживались таможенные процедуры, а за хранение взимались завышенные платежи. На оформление сертификатов в общей сложности ушло 3100 манатов.

По ее словам, накануне она встречалась с руководством учреждения, однако проблема так и не была решена. «Нас снова отправляют по инстанциям, и теперь за новый заказ потребовали еще 300 манатов», — отметила Кочарли.

В Республиканском санитарно-карантинном центре сообщили haqqin.az, что на основании обращений импортеров проводят экспертизу непищевой продукции, подлежащей санитарному контролю, выполняют лабораторные исследования и, если результаты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, выдают гигиенические сертификаты.

В частности, ООО Ali və Nino Yayım подавала обращения на получение таких сертификатов для ввезенной полиграфической продукции 9 февраля, 3 и 4 сентября, а также 11 сентября 2025 года. Из партии товаров были отобраны образцы для лабораторных исследований.

Как пояснили в центре, отобранные для тестирования экземпляры после анализа подвергаются физико-химическому, токсикологическому и микробиологическому воздействию, в результате чего теряют свои исходные свойства, признаются непригодными к использованию и подлежат утилизации.

Согласно стандарту AZS ISO/IEC 17025:2020 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», лаборатории обязаны соблюдать процедуры по хранению, временному содержанию и уничтожению тестируемых образцов. В случае их загрязнения или изменения первоначальных характеристик возврат клиенту не допускается.