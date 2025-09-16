Америка на грани раскола

Американцы обеспокоены усиливающимся расколом между партиями и ростом политического насилия. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного службой Ipsos по заказу агентства Reuters.

Согласно результатам опроса, 71% американцев считают, что общество в стране серьезно расколото, а 66% выражают тревогу по поводу применения насилия в отношении людей из-за их политических убеждений.

Отмечается, что в первой половине 2025 года в США было зафиксировано около 150 инцидентов на почве политических разногласий – это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Около 63% участников опроса считают, что риторика, которая используется в обсуждении политических вопросов, способствует росту насилия. Примерно 31% указали на ответственность властей за происходящее. Остальные либо не увидели значимого влияния, либо затруднились с ответом.

Опрос проводился онлайн с 12 по 14 сентября, в нем приняли участие 1 037 совершеннолетних граждан США.