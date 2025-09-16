USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Америка на грани раскола

15:58 292

Американцы обеспокоены усиливающимся расколом между партиями и ростом политического насилия. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного службой Ipsos по заказу агентства Reuters.

Согласно результатам опроса, 71% американцев считают, что общество в стране серьезно расколото, а 66% выражают тревогу по поводу применения насилия в отношении людей из-за их политических убеждений.

Отмечается, что в первой половине 2025 года в США было зафиксировано около 150 инцидентов на почве политических разногласий – это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Около 63% участников опроса считают, что риторика, которая используется в обсуждении политических вопросов, способствует росту насилия. Примерно 31% указали на ответственность властей за происходящее. Остальные либо не увидели значимого влияния, либо затруднились с ответом.

Опрос проводился онлайн с 12 по 14 сентября, в нем приняли участие 1 037 совершеннолетних граждан США.

Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 518
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 3846
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников? видео
15:12 1055
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09 1356
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 1633
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 2494
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 5094
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5500
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 3894
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 1270
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 3287

