Россиян будут сажать за отказ стрелять по людям

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отказ открыть огонь по противнику, а также за халатность, приведшую к утрате военной техники, попавшей в руки противника. Об этом сообщает «Российская газета».

Соответствующие поправки в УК РФ подготовил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Действующая статья 332 УК РФ («Неисполнение приказа») охватывает, в основном, отказ отправляться в зону боевых действий. Внесенные поправки уточняют формулировки, чтобы уголовной ответственности также подлежали случаи отказа открыть огонь по противнику и самовольного оставления боевых позиций.

В настоящее время статья предусматривает наказание от двух до трёх лет лишения свободы за неподчинение приказу, а при наличии тяжких последствий — от трёх до десяти лет. При этом о намерении увеличить эти сроки в законопроекте не упоминается.

Также планируется скорректировать статью 348 УК РФ («Утрата военного имущества»), предусматривающую до семи лет лишения свободы. В нее добавят положения, согласно которым преступлением станет «оставление техники противнику».

«В последнем случае под статью подпадут бойцы, которые испугались и бросили, скажем, неповрежденный танк или бронетранспортер, и боевая машина досталась в качестве трофея противнику», – отмечает издание.

Как отмечается в материале, аналогичные разъяснения уже содержались в постановлении Пленума Верховного суда, принятом весной 2023 года. Однако, по словам авторов инициативы, не все судьи и силовики знакомы с этим документом. Внесение поправок в сам Уголовный кодекс должно упростить применение норм на практике.