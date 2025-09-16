USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

F-16 пытался сбить российский дрон, но попал в польский дом

фото
16:29 1895

Польскую ракету ПВО весом более 150 кг выпустил истребитель F-16, пытаясь перехватить российский беспилотник в небе. Однако система наведения дала сбой, и ракета упала на жилой дом, сообщает Rzeczpospolita.

Издание уточняет, что повреждения здания в деревне Вырыки-Воля на востоке Польши были вызваны не падением дрона, как предполагалось ранее, а именно ракетой, выпущенной польским F-16.

Речь идет о ракете класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. В полете произошел сбой, боеприпас упал на дом, но не взорвался — сработали предохранители взрывателя.

Жители дома не пострадали: хозяйка успела выйти из спальни за несколько минут до удара. Польские власти оказывают пострадавшим материальную помощь, инцидент расследуется.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что речь идет о «провокации» с участием российских дронов. Минобороны России ответило, что целей поражения на территории Польши не планировалось.

Североатлантический альянс после падения обломков беспилотников ввел в действие ст. 4 договора НАТО, которая предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов.

«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 203
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 524
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 1205
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан добавлено фото; обновлено 17:54
17:54 7323
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 1262
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 2259
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 5503
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников? видео
15:12 2000
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09 2620
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 2213
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 3140

