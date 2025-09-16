F-16 пытался сбить российский дрон, но попал в польский дом

Польскую ракету ПВО весом более 150 кг выпустил истребитель F-16, пытаясь перехватить российский беспилотник в небе. Однако система наведения дала сбой, и ракета упала на жилой дом , сообщает Rzeczpospolita.

Издание уточняет, что повреждения здания в деревне Вырыки-Воля на востоке Польши были вызваны не падением дрона, как предполагалось ранее, а именно ракетой, выпущенной польским F-16.

Речь идет о ракете класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. В полете произошел сбой, боеприпас упал на дом, но не взорвался — сработали предохранители взрывателя.

Жители дома не пострадали: хозяйка успела выйти из спальни за несколько минут до удара. Польские власти оказывают пострадавшим материальную помощь, инцидент расследуется.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что речь идет о «провокации» с участием российских дронов. Минобороны России ответило, что целей поражения на территории Польши не планировалось.

Североатлантический альянс после падения обломков беспилотников ввел в действие ст. 4 договора НАТО, которая предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов.