Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

В Польше задержаны украинец и белоруска

16:38 1262

После уничтожения дрона над резиденцией президента Польши в Варшаве задержаны граждане Украины и Беларуси, заявил РИА Новости неназванный представитель городской полиции. По его словам, украинцу 21 год, гражданке Беларуси — 17 лет. Другие подробности о задержанных и их мотивах не приводятся.

Инцидент произошел 15 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дрон летал над правительственными зданиями и дворцом Бельведер, где находится резиденция президента. Он говорил о задержании двух граждан Беларуси.

«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 205
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 526
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 1206
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан добавлено фото; обновлено 17:54
17:54 7324
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 1263
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 2259
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 5505
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников? видео
15:12 2001
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09 2621
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 2213
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 3142

