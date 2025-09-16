В Польше задержаны украинец и белоруска

После уничтожения дрона над резиденцией президента Польши в Варшаве задержаны граждане Украины и Беларуси, заявил РИА Новости неназванный представитель городской полиции. По его словам, украинцу 21 год, гражданке Беларуси — 17 лет. Другие подробности о задержанных и их мотивах не приводятся.

Инцидент произошел 15 сентября. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дрон летал над правительственными зданиями и дворцом Бельведер, где находится резиденция президента. Он говорил о задержании двух граждан Беларуси.