Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Генеральный директор ИСЕСКО посетил Карабахский университет

16:47

Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик в рамках визита в Азербайджан посетил учебные заведения в Шуше и Ханкенди, сообщает пресс-служба Министерства науки и образования АР.

Совместно с главой Миннауки Эмином Амруллаевым он сначала ознакомился с современными условиями обучения в средней школе № 1 города Шуша и встретился с учениками. Затем, посетив Карабахский университет, гендиректор осмотрел новые корпуса вуза, ознакомился с оснащением аудиторий и лабораторий, а также побывал в общежитии. Во время встречи со студентами состоялся обмен мнениями об организации образовательного процесса, а также были сделаны памятные фотографии.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов рассказал гостю о деятельности учебного заведения.

Генеральный директор и члены делегации также посетили клинику университета, где директор клиники, декан факультета медицины и наук о здоровье Самир Бабаев подробно ознакомил их с работой учреждения, созданными условиями и планами на будущее.

«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
18:04
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
17:54
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
15:20
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
15:12
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16

