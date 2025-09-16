Генеральный директор ИСЕСКО посетил Карабахский университет

Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик в рамках визита в Азербайджан посетил учебные заведения в Шуше и Ханкенди, сообщает пресс-служба Министерства науки и образования АР.

Совместно с главой Миннауки Эмином Амруллаевым он сначала ознакомился с современными условиями обучения в средней школе № 1 города Шуша и встретился с учениками. Затем, посетив Карабахский университет, гендиректор осмотрел новые корпуса вуза, ознакомился с оснащением аудиторий и лабораторий, а также побывал в общежитии. Во время встречи со студентами состоялся обмен мнениями об организации образовательного процесса, а также были сделаны памятные фотографии.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов рассказал гостю о деятельности учебного заведения.

Генеральный директор и члены делегации также посетили клинику университета, где директор клиники, декан факультета медицины и наук о здоровье Самир Бабаев подробно ознакомил их с работой учреждения, созданными условиями и планами на будущее.