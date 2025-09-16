Коллегия адвокатов сможет сама отстранять адвокатов

Право исключения из Коллегии адвокатов предоставляется самой коллегии. Как сообщает E-huquq.az, это предусмотрено поправками в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», обсужденными сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, за повторное совершение нарушений, указанных в статье 9 закона «О борьбе с коррупцией», либо за более чем трехкратное нарушение требований адвокатской этики, в зависимости от степени проступка, уровня профессионализма адвоката, стажа и наличия или отсутствия ранее наложенных дисциплинарных взысканий, деятельность адвоката может быть приостановлена на срок от трех месяцев до одного года.

К дисциплинарным мерам также относится исключение из членов Коллегии адвокатов за действия, порочащие звание адвоката и подрывающие авторитет профессии, либо за грубое или систематическое нарушение требований нормативно-правовых актов при ведении дела, наносящее ущерб интересам доверителя.