Байден никому не нужен

Бывший президент США Джо Байден после завершения срока столкнулся с трудностями в организации платных выступлений и участии в коммерческих проектах, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, перспективы занять престижный пост для Байдена ограничены его возрастом, утратой популярности в рядах Демократической партии, а также нежеланием компаний приглашать его с публичными выступлениями из опасений вызвать недовольство со стороны президента Дональда Трампа.

Одной из последних критиков Джо Байдена выступила бывший вице-президент США Камала Харрис. В своих мемуарах «107 дней» она упрекает демократов в безрассудстве за то, что та позволила Байдену вновь выдвинуть свою кандидатуру.

«Оглядываясь назад, я думаю, что это было безрассудно. Ставки были слишком высоки», – отмечает Харрис.

У Байдена отсутствует прочная финансовая база и плотный график платных выступлений, которыми пользовались его предшественники, пишет The Wall Street Journal. Экс-президент мог бы получать от $300 тыс. до $500 тыс. за выступление.

По информации источника, знакомого с финансовыми делами 46-го президента США, спустя несколько недель после ухода с поста Байден признался, что ему предстоит погасить долг в размере $800 тыс. Часть этой суммы образовалась из-за кредита, взятого в 2017 году на покупку дома в Рехобот-Бич (штат Делавэр) стоимостью $2,7 млн. В 2025 году семья Байдена также столкнулась с повышением налога на недвижимость – выплаты за владение домом выросли на 20%.

Кроме того, значительные расходы связаны с судебными делами сына Хантера. Байден также намерен оказать финансовую помощь дочери Эшли, которая недавно подала на развод, и обеспечить поддержку внукам. Как отмечает издание, существенным источником дохода для бывшего президента стала сделка с издательством Hachette Book Group – за права на будущие мемуары он получил $10 млн.