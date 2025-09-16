Украина обрушивает российский нефтяной экспорт

Цены на нефть во вторник выросли на фоне угрозы перебоев в поставках из России после атак украинских дронов на порты и НПЗ, а также ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 53 цента, или 0,8%, до $67,97 за баррель к 12:21 по Гринвичу, тогда как WTI прибавила 63 цента, или 1%, до $63,93 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 45 центов, до $67,44, а WTI — на 61 цент, до $63,30.

Российский монополист трубопроводной системы Transneft предупредил производителей о возможном сокращении добычи после атак украинских дронов на критические экспортные порты и НПЗ, сообщили три источника в отрасли. Украинские удары направлены на подрыв энергетической инфраструктуры России и ограничение возможностей Москвы по продаже нефти за рубеж.

«Атака на экспортный терминал вроде Приморска направлена скорее на ограничение способности России продавать нефть за границу, влияя на экспортные рынки», — отметили аналитики JP Morgan.