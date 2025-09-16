USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Украина обрушивает российский нефтяной экспорт

17:25

Цены на нефть во вторник выросли на фоне угрозы перебоев в поставках из России после атак украинских дронов на порты и НПЗ, а также ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 53 цента, или 0,8%, до $67,97 за баррель к 12:21 по Гринвичу, тогда как WTI прибавила 63 цента, или 1%, до $63,93 за баррель. В понедельник Brent подорожала на 45 центов, до $67,44, а WTI — на 61 цент, до $63,30.

Российский монополист трубопроводной системы Transneft предупредил производителей о возможном сокращении добычи после атак украинских дронов на критические экспортные порты и НПЗ, сообщили три источника в отрасли. Украинские удары направлены на подрыв энергетической инфраструктуры России и ограничение возможностей Москвы по продаже нефти за рубеж.

«Атака на экспортный терминал вроде Приморска направлена скорее на ограничение способности России продавать нефть за границу, влияя на экспортные рынки», — отметили аналитики JP Morgan. 

«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
17:54
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
15:20
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
15:12
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16

