USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Италия признала, что не готова воевать

17:40 537

Италия признает, что не готова к нападению ни со стороны России, ни другого государства, а две последние декады недофинансирования обороны трудно наверстать быстро, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, которого цитирует The Guardian.

«Мы не готовы ни к российскому нападению, ни к нападению другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что наша задача - поставить страну в состояние, позволяющее ей защищаться, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас: я не говорю о Путине, я говорю о ком угодно», - подчеркнул Крозетто.

Комментируя войну в Украине, министр выразил надежду на «активные действия международного сообщества в ближайшие недели».

«При неизменных факторах ситуация может только ухудшиться. Ухудшение ситуации по сравнению с той, которая сложилась сейчас, может привести к драматическим последствиям для всех нас. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы изменить курс, ведущий к обрыву, который, как мне кажется, неудержим и даже ускоряется», - отметил министр.

Напомним, на прошлой неделе два десятка российских дронов проникли в воздушное пространство Польши. Силам ПВО и авиации удалось сбить только четыре из них.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал, что альянс начинает операцию «Восточный страж» для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение дронов РФ в Польшу в ночь на 10 сентября.

В воскресенье президент Польши Кароль Навроцкий подписал соглашение на переброску войск НАТО в Польшу.

После этого Чехия перебросила на восток Польши три вертолета с целью укрепить оборону востока НАТО в ответ на вторжение российских дронов на территорию Польши.

«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 217
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 538
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 1221
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан добавлено фото; обновлено 17:54
17:54 7338
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 1269
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 2265
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 5512
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников? видео
15:12 2003
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09 2628
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 2214
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 3145

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 217
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 538
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 1221
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан добавлено фото; обновлено 17:54
17:54 7338
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 1269
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 2265
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 5512
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников?
Кто прекратит мучения сиязаньских школьников? видео
15:12 2003
Россия готовит решающее наступление
Россия готовит решающее наступление
15:09 2628
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 2214
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 3145
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться