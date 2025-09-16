Италия признала, что не готова воевать

Италия признает, что не готова к нападению ни со стороны России, ни другого государства, а две последние декады недофинансирования обороны трудно наверстать быстро, заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто, которого цитирует The Guardian.

«Мы не готовы ни к российскому нападению, ни к нападению другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что наша задача - поставить страну в состояние, позволяющее ей защищаться, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас: я не говорю о Путине, я говорю о ком угодно», - подчеркнул Крозетто.

Комментируя войну в Украине, министр выразил надежду на «активные действия международного сообщества в ближайшие недели».

«При неизменных факторах ситуация может только ухудшиться. Ухудшение ситуации по сравнению с той, которая сложилась сейчас, может привести к драматическим последствиям для всех нас. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы изменить курс, ведущий к обрыву, который, как мне кажется, неудержим и даже ускоряется», - отметил министр.

Напомним, на прошлой неделе два десятка российских дронов проникли в воздушное пространство Польши. Силам ПВО и авиации удалось сбить только четыре из них.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал, что альянс начинает операцию «Восточный страж» для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение дронов РФ в Польшу в ночь на 10 сентября.

В воскресенье президент Польши Кароль Навроцкий подписал соглашение на переброску войск НАТО в Польшу.

После этого Чехия перебросила на восток Польши три вертолета с целью укрепить оборону востока НАТО в ответ на вторжение российских дронов на территорию Польши.