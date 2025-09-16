«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»

USD 1.7000
Эльмир Алиев, отдел спорта
18:04

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Лиссабоне, на стадионе «Да Луш», начнется матч 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и знаменитым португальским клубом «Бенфика».

Судить встречу будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Эриком Ламбрехтсом.

«Карабах» ранее дважды встречался с португальскими клубами. В сезоне 2018/19 на групповом этапе Лиги Европы агдамцы два раза уступили другому лиссабонскому клубу - «Спортингу» (0:2, 1:6). Но в сезоне 2023/24 команда Гурбана Гурбанова поквиталась с португальским клубным футболом, пройдя в 1/16 финала Лиги Европы, обыграв «Брагу» (4:2, 2:3).

«Бенфика» с азербайджанскими командами ранее никогда не играла.

Если для «Карабаха» наивысшими достижениями в еврокубках можно считать выход в 1/8 финала Лиги Европы и два попадания в основную стадию Лиги чемпионов, то «Бенфика» дважды выигрывала Кубок чемпионов в 1961 и 1962 годах, а также еще восемь раз играла в финалах различных еврокубков.

За последние 16 сезонов «Бенфика» лишь раз не попала в основной этап Лиги чемпионов и четыре раза выходила в четвертьфинал турнира.

В текущем чемпионате Португалии после 5 туров «Орлы» с 10 очками занимают 4-е место, отставая от лидирующего «Порту» на 5 очков, но имея игру в запасе.

