Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Япония отвергла призыв Трампа

18:10 1325

Япония не повысит пошлины в отношении стран, закупающих нефть у России. Об этом заявил министр финансов страны Кацунобу Като, его слова приводит Bloomberg.

По словам министра, Япония взяла на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) не применять пошлины сверх установленных лимитов и «относиться ко всем странам-членам справедливо», пока они соблюдают свои обязательства в рамках ВТО.

«Нам было бы сложно повысить тарифы, скажем, на 50% только на том основании, что конкретная страна импортирует нефть из России», — заявил Като, добавив, что Токио рассматривает более эффективные формы давления на РФ и координирует свои действия с партнерами по «Большой семерке» (G7).

По информации Bloomberg, США предложили странам G7 установить пошлины от 50% до 100% в отношении Китая и Индии за покупку российской нефти.

Президент США Дональд Трамп говорил, что пойдет на значительные санкции против России, когда все страны НАТО откажутся покупать российскую нефть. По его мнению, закупки нефти у РФ ослабляют переговорную позицию альянса по урегулированию российско-украинской войны.

Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 2877
Наступление Израиля на город Газа: сколько продлится операция?
Наступление Израиля на город Газа: сколько продлится операция? фото; видео; обновлено 19:55
19:55 8825
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 18:41
18:41 1422
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 3817
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 1714
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 1505
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 2765
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан добавлено фото; обновлено 17:54
17:54 8708
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 2085
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 3308
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6453

