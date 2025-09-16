Япония отвергла призыв Трампа

По словам министра, Япония взяла на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) не применять пошлины сверх установленных лимитов и «относиться ко всем странам-членам справедливо», пока они соблюдают свои обязательства в рамках ВТО.

Япония не повысит пошлины в отношении стран, закупающих нефть у России. Об этом заявил министр финансов страны Кацунобу Като, его слова приводит Bloomberg.

«Нам было бы сложно повысить тарифы, скажем, на 50% только на том основании, что конкретная страна импортирует нефть из России», — заявил Като, добавив, что Токио рассматривает более эффективные формы давления на РФ и координирует свои действия с партнерами по «Большой семерке» (G7).

По информации Bloomberg, США предложили странам G7 установить пошлины от 50% до 100% в отношении Китая и Индии за покупку российской нефти.

Президент США Дональд Трамп говорил, что пойдет на значительные санкции против России, когда все страны НАТО откажутся покупать российскую нефть. По его мнению, закупки нефти у РФ ослабляют переговорную позицию альянса по урегулированию российско-украинской войны.