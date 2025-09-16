USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Евросоюз заговорил о санкциях против Грузии

18:54 580

Европейская комиссия изучает возможность введения санкций против Грузии. Об этом заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер, передает Interpressnews.

По ее словам, с учетом «огромного отклонения от демократии», допущенного правящей партией «Грузинская мечта», рассматриваются дополнительные варианты оказания давления, «начиная с санкций и заканчивая приостановкой безвизового режима».

Официальный представитель ЕК Анита Хиппер

Хиппер указала на задержания и аресты участников протестов и оппозиционных политиков в Грузии. К 15 сентября все четыре лидера прозападной коалиции «За перемены» - Зураб Гирчи Джапаридзе, Ника Гварамия, Ника Мелия и Элене Хоштария - оказались в тюрьме. Хоштария была задержана накануне за надпись «Российская мечта» на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе. На нее завели уголовное дело о порче имущества.

Хиппер заявила, что Евросоюз заявляет «о полной солидарности с этими людьми» и призывает к «их немедленному освобождению». Она также напомнила, что ЕС уже понизил уровень политических контактов с Грузией и прекратил оказывать финансовую помощь ее властям, усилив поддержку гражданского общества.

О том, что европейские дипломаты обсуждают отмену безвизового режима с Грузией из-за подавления властями протестов, в июле сообщали источники Politico. Ранее Совет ЕС приостановил действие безвизового режима для грузинских дипломатов и должностных лиц из-за законов об «иностранных агентах» и запрете «пропаганды ЛГБТ». Внутриполитическая ситуация в Грузии и отношения страны с ЕС обострились после парламентских выборов в октябре 2024 года, на которых одержала победу «Грузинская мечта» с 53,93% голосов. Оппозиция обвинила соперников в фальсификациях и отказалась признавать результаты выборов, а 28 ноября власти приостановили процесс евроинтеграции. Решение властей спровоцировало массовые протесты.

Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 2880
Наступление Израиля на город Газа: сколько продлится операция?
Наступление Израиля на город Газа: сколько продлится операция? фото; видео; обновлено 19:55
19:55 8826
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 18:41
18:41 1423
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 3817
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 1715
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 1506
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 2767
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан добавлено фото; обновлено 17:54
17:54 8708
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 2086
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 3308
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6453

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 2880
Наступление Израиля на город Газа: сколько продлится операция?
Наступление Израиля на город Газа: сколько продлится операция? фото; видео; обновлено 19:55
19:55 8826
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 18:41
18:41 1423
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 3817
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 1715
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 1506
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 2767
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан добавлено фото; обновлено 17:54
17:54 8708
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 2086
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 3308
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6453
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться