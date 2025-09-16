Евросоюз заговорил о санкциях против Грузии

По ее словам, с учетом «огромного отклонения от демократии», допущенного правящей партией «Грузинская мечта», рассматриваются дополнительные варианты оказания давления, «начиная с санкций и заканчивая приостановкой безвизового режима».

Хиппер указала на задержания и аресты участников протестов и оппозиционных политиков в Грузии. К 15 сентября все четыре лидера прозападной коалиции «За перемены» - Зураб Гирчи Джапаридзе, Ника Гварамия, Ника Мелия и Элене Хоштария - оказались в тюрьме. Хоштария была задержана накануне за надпись «Российская мечта» на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии Кахи Каладзе. На нее завели уголовное дело о порче имущества.

Хиппер заявила, что Евросоюз заявляет «о полной солидарности с этими людьми» и призывает к «их немедленному освобождению». Она также напомнила, что ЕС уже понизил уровень политических контактов с Грузией и прекратил оказывать финансовую помощь ее властям, усилив поддержку гражданского общества.

О том, что европейские дипломаты обсуждают отмену безвизового режима с Грузией из-за подавления властями протестов, в июле сообщали источники Politico. Ранее Совет ЕС приостановил действие безвизового режима для грузинских дипломатов и должностных лиц из-за законов об «иностранных агентах» и запрете «пропаганды ЛГБТ». Внутриполитическая ситуация в Грузии и отношения страны с ЕС обострились после парламентских выборов в октябре 2024 года, на которых одержала победу «Грузинская мечта» с 53,93% голосов. Оппозиция обвинила соперников в фальсификациях и отказалась признавать результаты выборов, а 28 ноября власти приостановили процесс евроинтеграции. Решение властей спровоцировало массовые протесты.