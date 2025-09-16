Россия может сократить добычу нефти

Российская трубопроводная компания «Транснефть» предупредила производителей о том, что им придется сократить объемы добычи нефти из-за атак украинских беспилотников на крупные порты и нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в отрасли.

Компания уже ограничила возможности по хранению нефти в своей трубопроводной системе и предупредила о возможном дальнейшем снижении в случае новых ударов по ее инфраструктуре. В результате поставщикам, вероятно, придется сократить добычу нефти.

Всего, по подсчетам украинских военных чиновников и источников Reuters в российской промышленности, из-за ударов украинских БПЛА пострадало не меньше 10 НПЗ и два порта на Балтике - в Приморске и Усть-Луге.

Ранее Reuters сообщало, что при атаке на Приморск были повреждены два танкера, входящих в российский теневой флот. На одном судне возник пожар, а в порту остановилась погрузка нефти - впервые за время войны.

Вооруженные силы Украины в последние недели неоднократно атаковали объекты нефтепровода «Дружба» «Транснефти» с помощью дронов. Из-за этого останавливались поставки нефти в Венгрию и Словакию.