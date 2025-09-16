Соратник Трампа пригрозил Венгрии и Словакии «последствиями»

Издание Politico пишет, что Грэм, главный соратник президента США Дональда Трампа, написал в социальных сетях, что американский лидер «прав, требуя от Европы прекратить покупку российской нефти», и признал, что Европа в основном это сделала, добавив, что «теперь остались практически только Венгрия и Словакия».

«Я надеюсь и ожидаю, что они скоро примут меры, чтобы помочь нам положить конец этой кровавой бойне. Если нет, то последствия должны быть и будут», - указал Грэм.

В то же время венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил по итогам переговоров в Брюсселе, что Венгрия не намерена отказываться от импорта российской нефти в обозримом будущем из-за отсутствия жизнеспособных альтернатив. По его словам, США к этому решению относятся с большим пониманием, нежели Брюссель, передает Euractiv. Бока отметил, что Будапешт ведет прямые консультации с Вашингтоном, который, по его словам, демонстрирует большее понимание позиции Венгрии и Словакии, чем европейские партнеры. Вашингтон учитывает «особое положение [не имеющих выхода к морю] Венгрии и Словакии».

До февраля 2022 года ЕС в целом импортировал из России 45% природного газа и 27% сырой нефти. В прошлом году эта цифра снизилась до 19% для газа и 3% для нефти после того, как Европейская комиссия запретила импорт по морю. В 2024 году страны ЕС потратили 21,9 млрд евро на российские энергоносители, что составляет около 10% от общего объема экспортных доходов России. Большинство стран-членов ЕС, в отличие от Венгрии и Словакии, прекратили или резко сократили свою зависимость от российских энергоносителей.