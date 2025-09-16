USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новые санкции против Ирана

19:39 256

США ввели санкции в отношении четырех человек и 12 компаний. Все физлица — граждане Ирана, двое из них связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщается на сайте Минфина США.

«Иранские структуры полагаются на теневые банковские сети, чтобы обходить санкции и переводить миллионы через международную финансовую систему», — заявил замглавы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Джон Херли.

По его словам, Вашингтон «продолжит блокировать ключевые финансовые потоки, которые обеспечивают программы вооружений Ирана и поддерживают его деятельность на Ближнем Востоке».

По данным ведомства, попавшие в санкционные списки Араш Эстаки Аливанд и Алиреза Деракшан были связаны с Корпусом стражей исламской революции и работали в интересах Министерства обороны Ирана. Двое других граждан подозреваются в связях с попавшей под санкции компанией Alpa Trading — FZCO, базирующейся в ОАЭ.

Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 2885
Наступление Израиля на город Газа: сколько продлится операция?
Наступление Израиля на город Газа: сколько продлится операция? фото; видео; обновлено 19:55
19:55 8833
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 18:41
18:41 1425
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 3818
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 1719
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 1509
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 2771
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан
Завершился визит президента ОАЭ в Азербайджан добавлено фото; обновлено 17:54
17:54 8710
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 2088
Минздрав о конфискации дорогих книг
Минздрав о конфискации дорогих книг
16:00 3312
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян
Взрывы под Владивостоком: в Украине заявили об операции против россиян фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6456

