Новые санкции против Ирана

США ввели санкции в отношении четырех человек и 12 компаний. Все физлица — граждане Ирана, двое из них связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщается на сайте Минфина США.

«Иранские структуры полагаются на теневые банковские сети, чтобы обходить санкции и переводить миллионы через международную финансовую систему», — заявил замглавы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Джон Херли.

По его словам, Вашингтон «продолжит блокировать ключевые финансовые потоки, которые обеспечивают программы вооружений Ирана и поддерживают его деятельность на Ближнем Востоке».

По данным ведомства, попавшие в санкционные списки Араш Эстаки Аливанд и Алиреза Деракшан были связаны с Корпусом стражей исламской революции и работали в интересах Министерства обороны Ирана. Двое других граждан подозреваются в связях с попавшей под санкции компанией Alpa Trading — FZCO, базирующейся в ОАЭ.