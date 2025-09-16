Не Путин, так Мадуро

Президент США Дональд Трамп объявил, что по его приказу была уничтожена еще одна венесуэльская лодка с предполагаемыми «наркотеррористами», которые перевозили кокаин. Это уже второе судно Венесуэлы, которое было уничтожено американскими военными. Первый инцидент произошел 2 сентября, и тогда были убиты 11 человек.

Трамп написал в своей соцсети, что венесуэльские наркоторговцы представляют собой «экстраординарную угрозу нацбезопасности США». Однако он не привел никаких данных о том, что они перевозили кокаин и направлялись в сторону США. Первое судно, когда заметило присутствие американских военных кораблей, даже изменило курс и поспешило к берегам Венесуэлы, но по нему все равно был нанесен ракетный удар. Оба случая произошли в международных водах, что дало американским экспертам поставить под сомнение правомерность нападений. Равно как и тот факт, что в результате ударов были убиты гражданские лица, которые не совершили нападения на территорию Соединенных Штатов. Венесуэльский лидер попытался представить первое видео как продукт искусственного интеллекта. Однако вскоре власти карибского государства Тринидад и Тобаго объявили о том, что у их берегов были найдены три трупа, которые, предположительно, находились на борту первой лодки. В понедельник, уже общаясь с журналистами, Трамп дал понять, что он не исключает и удары по наземным целям в Венесуэле. В непосредственной близости от берегов Венесуэлы курсируют 8 военных кораблей США, на борту которых находятся 4,5 тысячи морских пехотинцев. Несколько дней назад в Пуэрто-Рико прибыли «министр войны», как его теперь называют, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии Дэн Кейн. Во время их пребывания на острове туда устремились 10 истребителей F-35. «Это не учения, - сказал Хегсет военнослужащим. - Мы идем к боевому фронту в критически важной контрнаркотической операции».

Какие дальше действия могут предпринять американцы? Абсолютно все военные эксперты США уверяют, что никакой высадки морпехов в этой стране не будет - эта миссия слишком рискованная и приведет к большому числу жертв. А вот предполагаемые маршруты передвижения контрабандистов, равно и как установленные их базы в джунглях, скорее всего, будут подвергнуты ракетным ударам. Чем может ответить на это армия Мадуро? Венесуэльский лидер объявил о мобилизации десятков тысяч ополченцев, однако такая угроза остается в основном в сфере пропаганды. Как уже сообщалось, несколько дней назад один их военных кораблей США облетела пара венесуэльских F-16. Трамп предупредил, что, если подобное повторится, он отдаст своим военным приказ на уничтожение истребителей. Атака же на американские корабли будет для венесуэльского режима самоубийством. Между тем конфликт между США и Венесуэлой вбирает в свою орбиту и другие государства региона. Большинство стран Латинской Америки после первого удара по венесуэльскому судну подвергли резкому осуждению действия Трампа. Исключение составило островное государство Тринидад и Тобаго, которое эту акцию приветствовало. «Я предпочитаю видеть, как суда контрабандистов с наркотиками и оружием разлетаются на куски, чем видеть наших граждан, убитых в результате развязанного преступниками насилия, - заявила премьер-министр страны Камла Персад-Биссессар. - Военные США должны уничтожать их самым решительным образом».