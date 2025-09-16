USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Соглашение SOCAR с крупнейшей в мире транспортной компанией

20:33 1087

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и крупнейшая в мире транспортная компания MSC (Mediterranean Shipping Company) 16 сентября подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, по которому «дочка» MSC - Terminal Investment Limited (TIL) станет акционером SOCAR Terminal в Турции. Об этом сообщила пресс-служба SOCAR.

SOCAR Terminal является крупнейшим контейнерным портом в Эгейском регионе и курируется SOCAR Turkiye. Привлечение TIL не только означает приток новых инвестиций, но и приведет к интеграции SOCAR Terminal в обширную глобальную сеть MSC.

«За счет новых инвестиций в оборудование и технологии терминал увеличит свою существующую мощность, повысит операционную эффективность, достигнет значительных успехов в области цифровизации, устойчивого развития и инфраструктуры», - сообщила SOCAR.

SOCAR Terminal располагает непрерывной причальной линией длиной 700 метров и глубиной 16 метров, а также портовой территорией площадью 420 тысяч кв.м и тыловой зоной в 30 тыс. кв.м. SOCAR Terminal может принимать крупные суда нового поколения класса ULCS и одновременно обрабатывать несколько основных судов, что значительно сокращает время ожидания.

Порт SOCAR Terminal, работающий по концепции «порт будущего», применяет самые высокие стандарты охраны труда и безопасности, сохраняет лидирующие позиции в отрасли благодаря инвестициям в цифровизацию и технологии. Кроме того, он создает устойчивую бизнес-модель за счет сокращения углеродного следа, инвестиций в возобновляемые источники энергии и повышения энергоэффективности.

Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
20:23 9822
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
20:27 1063
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
21:12 9962
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 5217
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 4151
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 18:41
18:41 1917
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 4246
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 2687
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 2025
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 3672
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 2562

