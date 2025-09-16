Соглашение SOCAR с крупнейшей в мире транспортной компанией

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и крупнейшая в мире транспортная компания MSC (Mediterranean Shipping Company) 16 сентября подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, по которому «дочка» MSC - Terminal Investment Limited (TIL) станет акционером SOCAR Terminal в Турции. Об этом сообщила пресс-служба SOCAR.

SOCAR Terminal является крупнейшим контейнерным портом в Эгейском регионе и курируется SOCAR Turkiye. Привлечение TIL не только означает приток новых инвестиций, но и приведет к интеграции SOCAR Terminal в обширную глобальную сеть MSC.

«За счет новых инвестиций в оборудование и технологии терминал увеличит свою существующую мощность, повысит операционную эффективность, достигнет значительных успехов в области цифровизации, устойчивого развития и инфраструктуры», - сообщила SOCAR.

SOCAR Terminal располагает непрерывной причальной линией длиной 700 метров и глубиной 16 метров, а также портовой территорией площадью 420 тысяч кв.м и тыловой зоной в 30 тыс. кв.м. SOCAR Terminal может принимать крупные суда нового поколения класса ULCS и одновременно обрабатывать несколько основных судов, что значительно сокращает время ожидания.

Порт SOCAR Terminal, работающий по концепции «порт будущего», применяет самые высокие стандарты охраны труда и безопасности, сохраняет лидирующие позиции в отрасли благодаря инвестициям в цифровизацию и технологии. Кроме того, он создает устойчивую бизнес-модель за счет сокращения углеродного следа, инвестиций в возобновляемые источники энергии и повышения энергоэффективности.