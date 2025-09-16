USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Путин надел военную форму и прилетел на учения

20:43 1022

Президент России Владимир Путин в военной форме прилетел в Нижегородскую область, где на полигоне «Мулино» проходит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025».

По сообщению российских СМИ, Путин осмотрел образцы вооружений и специальной военной техники, задействованных в войне против Украины.

Президент России отметил, что мероприятия в рамках учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники. «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — сказал Путин.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту РФ, что от российской стороны к военным маневрам привлечены войска Ленинградского и Московского военных округов, воинские части воздушно-космических сил, силы Северного и Балтийского флотов, от белорусской стороны — войска, входящие в региональную группировку.

В учениях «Запад-2025» также приняли участие воинские контингенты и оперативные группы оборонных ведомств Индии, Ирана, Бангладеш, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Учения проводились 12–16 сентября в России и Беларуси. Отработка военных маневров на полигоне «Мулино» стала завершающим этапом совместной подготовки российской и белорусской армий в 2025 году. По данным Минобороны РФ, всего к участию в совместном стратегическом учении привлекалось: на территории России — более 50 тыс. военнослужащих, свыше 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 100 летательных аппаратов и свыше 80 кораблей и судов обеспечения; на территории Беларуси — до 7 тыс. военнослужащих, из них более 1,2 тыс. из числа российской составляющей региональной группировки войск.

Из-за проведения учений Польша решила закрыть границу с Беларусью, а Литва, Латвия и Эстония ограничили доступ к своему воздушному пространству и усилили меры безопасности на границах.

Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
20:23 9823
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
20:27 1064
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
21:12 9963
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 5217
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 4151
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 18:41
18:41 1918
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 4246
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики»
«Карабах» против 10-кратного финалиста еврокубков «Бенфики» Это Лига чемпионов!
18:04 2688
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 2026
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 3673
В Польше задержаны украинец и белоруска
В Польше задержаны украинец и белоруска
16:38 2562

