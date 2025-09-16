Почти год в Сербии не утихают протесты, и каждый из внешних игроков пытается интерпретировать происходящее в выгодном для себя ключе. Кремль стремится представить себя защитником президента Александра Вучича и предупреждает о неких планах Евросоюза устроить в Белграде «майдан». Накануне Служба внешней разведки России заявила, что Брюссель якобы использует годовщину трагедии в Нови-Саде, чтобы раскачать ситуацию и поставить во главе Сербии послушное европейское руководство. Однако сербские гражданские активисты и оппозиция настаивают на противоположном: по их словам, именно Вучич пытается убедить Вашингтон, что Москва хочет его свергнуть в отместку за поставки оружия Украине. Таким образом, президент одновременно внушает Москве, будто его хотят свергнуть американцы, а западным партнерам — что заговор против него готовят русские. В этом «двойном» языке и заключается вся суть нынешнего режима: он манипулирует внешними центрами силы, чтобы сохранить собственную власть, но при этом теряет доверие общества.

Российская разведка выстраивает привычный нарратив о «цветной революции», организуемой через «промывку мозгов молодежи», финансирование СМИ и НПО. СВР подчеркивает, что эти планы провалятся, поскольку сербское общество якобы объединено православной церковью, патриотизмом и памятью о бомбардировках НАТО. Но подобная риторика имеет мало общего с действительностью: в реальности массовое недовольство вызвано внутренними проблемами — коррупцией, фальсификациями выборов и авторитарным стилем управления. Оппозиционный лидер Драган Джилас открыто назвал заявление СВР актом поддержки режима Вучича. Он напомнил, что подобная практика применялась и ранее, когда российская разведка «информировала» о несуществующих планах переворота, а президент использовал это для демонстративной благодарности Москве. При этом сам Вучич через своих послов в Вашингтоне убеждает американцев в противоположном — что протесты инспирированы российскими спецслужбами. Оппозиция справедливо указывает на шизофренический характер этой двойной игры: Вучич лжет всем - и русским, и западным партнерам, тогда как на самом деле сербское общество вышло на улицы ради свободы и справедливости.

Особый интерес вызывает фигура Александра Вулина — бывшего главы Бюро по борьбе с терроризмом, находящегося под санкциями США за связи с организованной преступностью, но продолжающего оставаться ключевым представителем Белграда в российско-сербском комитете по борьбе с «цветными революциями». Этот факт показывает, насколько глубоко переплетены интересы российских структур и сербских властей и насколько непрозрачно сотрудничество между ними. Аналитики отмечают, что Кремль на самом деле не стремится к устойчивости режима Вучича. Ему выгодна ситуация перманентного ослабления Белграда, когда президент, лишенный прочной опоры внутри страны, вынужден искать защиты у Москвы и постепенно превращается в зависимого вассала. Подобные технологии уже применялись Кремлем в отношении ряда постсоветских государств. Заместитель председателя партии «Свобода и справедливость» Борко Стефанович также осудил действия российской разведки, назвав их вмешательством во внутренние дела Сербии. По его словам, никакого «европейского плана» и «сербского майдана» не существует, а граждане добиваются лишь базовых ценностей: свободы, верховенства закона, ответственности и наказания для коррумпированных элит. Вопрос, заданный им российским спецслужбам, прозвучал предельно ясно: почему они выступают против законности и свободы, поддерживая диктатуру?