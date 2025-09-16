Почти год в Сербии не утихают протесты, и каждый из внешних игроков пытается интерпретировать происходящее в выгодном для себя ключе. Кремль стремится представить себя защитником президента Александра Вучича и предупреждает о неких планах Евросоюза устроить в Белграде «майдан». Накануне Служба внешней разведки России заявила, что Брюссель якобы использует годовщину трагедии в Нови-Саде, чтобы раскачать ситуацию и поставить во главе Сербии послушное европейское руководство.
Однако сербские гражданские активисты и оппозиция настаивают на противоположном: по их словам, именно Вучич пытается убедить Вашингтон, что Москва хочет его свергнуть в отместку за поставки оружия Украине. Таким образом, президент одновременно внушает Москве, будто его хотят свергнуть американцы, а западным партнерам — что заговор против него готовят русские. В этом «двойном» языке и заключается вся суть нынешнего режима: он манипулирует внешними центрами силы, чтобы сохранить собственную власть, но при этом теряет доверие общества.
Российская разведка выстраивает привычный нарратив о «цветной революции», организуемой через «промывку мозгов молодежи», финансирование СМИ и НПО. СВР подчеркивает, что эти планы провалятся, поскольку сербское общество якобы объединено православной церковью, патриотизмом и памятью о бомбардировках НАТО. Но подобная риторика имеет мало общего с действительностью: в реальности массовое недовольство вызвано внутренними проблемами — коррупцией, фальсификациями выборов и авторитарным стилем управления.
Оппозиционный лидер Драган Джилас открыто назвал заявление СВР актом поддержки режима Вучича. Он напомнил, что подобная практика применялась и ранее, когда российская разведка «информировала» о несуществующих планах переворота, а президент использовал это для демонстративной благодарности Москве. При этом сам Вучич через своих послов в Вашингтоне убеждает американцев в противоположном — что протесты инспирированы российскими спецслужбами.
Оппозиция справедливо указывает на шизофренический характер этой двойной игры: Вучич лжет всем - и русским, и западным партнерам, тогда как на самом деле сербское общество вышло на улицы ради свободы и справедливости.
Особый интерес вызывает фигура Александра Вулина — бывшего главы Бюро по борьбе с терроризмом, находящегося под санкциями США за связи с организованной преступностью, но продолжающего оставаться ключевым представителем Белграда в российско-сербском комитете по борьбе с «цветными революциями». Этот факт показывает, насколько глубоко переплетены интересы российских структур и сербских властей и насколько непрозрачно сотрудничество между ними.
Аналитики отмечают, что Кремль на самом деле не стремится к устойчивости режима Вучича. Ему выгодна ситуация перманентного ослабления Белграда, когда президент, лишенный прочной опоры внутри страны, вынужден искать защиты у Москвы и постепенно превращается в зависимого вассала. Подобные технологии уже применялись Кремлем в отношении ряда постсоветских государств.
Заместитель председателя партии «Свобода и справедливость» Борко Стефанович также осудил действия российской разведки, назвав их вмешательством во внутренние дела Сербии. По его словам, никакого «европейского плана» и «сербского майдана» не существует, а граждане добиваются лишь базовых ценностей: свободы, верховенства закона, ответственности и наказания для коррумпированных элит. Вопрос, заданный им российским спецслужбам, прозвучал предельно ясно: почему они выступают против законности и свободы, поддерживая диктатуру?
Гражданское движение «Солидарность» выразило ту же позицию, подчеркнув, что заявления СВР унижают сербское общество, представляя его неспособным самостоятельно бороться с несправедливостью и коррупцией. По сути, Москва отказывает сербам в праве быть субъектом собственной истории, приписывая любое проявление протеста «внешнему заговору».
На фоне этих событий парадоксально выглядит то, что Россия, обвиняя Брюссель в подготовке «цветной революции» в Белграде, сама одновременно использует весь арсенал средств для свержения прозападного руководства в Молдове. Эта двойственность подчеркивает: в случае с Сербией Москва заботится не о стабильности или демократии, а лишь о сохранении собственного влияния.
Таким образом, вопрос, кто хочет свергнуть Вучича, имеет однозначный ответ. Ни Москва, ни Брюссель не играют решающей роли. Главной силой остаются сами граждане Сербии, уставшие от коррупции, фальсификаций и авторитаризма. Их массовый протест — это не геополитический сценарий внешних центров силы, а прямое следствие внутреннего кризиса доверия к власти. И именно это обстоятельство превращает Вучича в наиболее уязвимого лидера региона, который пытается балансировать между Востоком и Западом, но теряет поддержку в собственном обществе.