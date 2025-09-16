Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет

Авиаударом по штаб-квартире ХАМАС в Катаре Израиль демонстрирует решимость уничтожить все руководство этой организации, подобно тому, как израильтяне в свое время обезглавили «Хезболлу». Ракетный удар по катарской территории стал событием символическим: Катар является близким союзником Соединенных Штатов Америки и посредником в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников. О том, как далеко может зайти Израиль в преследовании лидеров ХАМАС, haqqin.az побеседовал с политологом и экономистом Борисом Миркиным, основателем радио «Хамсин».

– Судя по всему, операция ВВС Израиля в Дохе не достигла цели. Один из лидеров группировки, Халиль аль-Хайя, и ряд других выжили. Что будет дальше? – Чтобы понять, были ли достигнуты цели Израиля в воздушной операции в Дохе, нужно разобраться, зачем был нанесен этот удар и какие задачи ставились, помимо ликвидации конкретных руководителей. Важно учитывать и технические детали. По имеющимся сведениям, израильские самолеты были дозаправлены в воздухе и нанесли ракетный удар с большого расстояния. Первоначально говорилось, что дозаправка происходила над территорией Саудовской Аравии, что могло означать согласие Эр-Рияда. Однако позже появились данные, что удар наносился из акватории Красного моря новейшими баллистическими ракетами «Золотой горизонт» с радиусом действия до двух тысяч километров. Эти ракеты уже использовались во время 12-дневной войны с Ираном и показали высокую точность. Операция в Дохе имела несколько целей: во-первых, уничтожение части политического руководства ХАМАС, во-вторых, поставить Катар перед выбором — быть вместе с союзниками в Персидском заливе и Израилем или продолжать поддерживать ХАМАС и Иран. Не стоит забывать, что в Катаре расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская военная база и без согласия США такой удар был бы невозможен. Поэтому очевидно, что действия Израиля координировались с Вашингтоном. – А не слишком рискованно с политической точки зрения было наносить удар по арабской стране именно тогда, когда идут переговоры о расширении Авраамовых соглашений? – До этой операции Катар играл на несколько сторон. Он поддерживал отношения с Ираном, принимал у себя американскую базу, поддерживал контакты с Саудовской Аравией и ОАЭ, но одновременно финансировал «Братьев-мусульман», что представляло угрозу для монархий Залива и Египта. Теперь балансировать в прежней манере Дохе будет труднее. Неслучайно власти ОАЭ и Саудовской Аравии восприняли операцию Израиля с пониманием, поскольку она ударила по стране, спонсирующей их идейных противников. Катар стал значимым игроком лишь с конца XX века благодаря разработке гигантских газовых месторождений. С тех пор он использует «мягкую силу»: инвестиции в зарубежные компании, спорт, западные университеты. Однако параллельно финансировал «Братьев-мусульман» и ХАМАС. Израильский удар ставит перед ним вопрос окончательного выбора.

– Но известно, что именно Катар выступал посредником в переговорах по освобождению израильских заложников… – Это не был выбор Израиля, который предпочел бы посредничество Египта или Саудовской Аравии. Но реальность такова, что только Катар имел прямые контакты с ХАМАС. Мое мнение — с террористами нельзя вести переговоры. Их нужно уничтожать. Так поступали и США в случае с Усамой бен Ладеном, которого ликвидировали в Пакистане. Так же действовал Израиль после теракта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Премьер-министр Израиля прямо сказал, что будут уничтожены все террористы, причастные к нападению 7 октября 2023 года, где бы они ни находились. – Если руководство ХАМАС решит переместить штаб-квартиру, например, в Москву, где у них есть представительство, изменит ли это ситуацию? – На данный момент уничтожены уже три звена руководства ХАМАС, идет охота на четвертое. Израиль будет последовательно ликвидировать всех лидеров. Но представить себе, что Москва официально примет штаб-квартиру ХАМАС, сложно. Даже Турция, поддерживающая эту организацию, не пошла на подобный шаг. – Как повлияет операция в Катаре на будущее Авраамовых соглашений? – Осуждения удара по Катару со стороны монархий Персидского залива предназначены для внутренней аудитории. На самом деле они удовлетворены. Суть Авраамовых соглашений не только в нормализации отношений с Израилем, но и в создании «мини-НАТО» для противостояния Ирану. Соглашения подкреплены гигантскими инвестициями и планами формирования нового транспортного коридора от Индии до Израиля. Эти проекты носят стратегический характер и переживут текущие кризисы. – Будет ли Катар продолжать посредническую деятельность? – Да, Катар заявил, что продолжит переговоры по заложникам. Для него это способ укрепления своего международного авторитета. Израиль хотел бы как можно скорее освободить своих граждан, но в истории еще не было войн, целью которых являлось бы исключительно освобождение пленных. Войны ведутся ради победы, и в процессе достигается освобождение.