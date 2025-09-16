USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Администрация Трампа впервые начала поставки оружия Украине

21:41 1265

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине по новому механизму, согласно которому оружие финансируется за счет европейских членов НАТО. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два информированных источника.

По данным агентства, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби утвердил две поставки вооружений Украине на сумму по 500 миллионов долларов по новому механизму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – «Список приоритетных потребностей Украины»).

«Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО», – говорится в сообщении.

Reuters не уточняет, о каких именно пакетах помощи идет речь.

Соединенные Штаты и НАТО в начале августа запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов членов Альянса. С тех пор Европа в целом пообещала выделить около 2 миллиардов долларов на этот механизм. В Альянсе надеются привлечь в целом до 10 миллиардов долларов. В августе НАТО сообщило, что Германия и Канада заявили, что направят по 500 миллионов долларов для финансирования программы PURL. До этого аналогичное обещание сделали Нидерланды, а также Дания, Норвегия и Швеция (последние три государства сообщили о совместном участии).

