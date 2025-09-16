Администрация Трампа впервые начала поставки оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине по новому механизму, согласно которому оружие финансируется за счет европейских членов НАТО. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два информированных источника.

По данным агентства, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби утвердил две поставки вооружений Украине на сумму по 500 миллионов долларов по новому механизму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – «Список приоритетных потребностей Украины»).