Libraff в Банке ABB

Одной из самых интересных новинок в здании, оформленном в соответствии с новым корпоративным стилем Банка ABB, стало наличие книжного магазина. Банк создал условия для открытия новой торговой точки сети магазинов Libraff прямо внутри филиала «Джафар Джаббарлы». Таким образом, клиенты Банка ABB смогут не только пользоваться продуктами и услугами Банка, но и знакомиться с новыми изданиями и приобретать книги. Это проект корпоративной социальной ответственности. В церемонии открытия приняли участие руководство Банка ABB и Libraff, а также несколько известных писателей Азербайджана.

В филиале банка, носящем имя незабвенного писателя Джафара Джаббарлы, также расположился книжный магазин, что вытекает из ценностей гражданской ответственности Банка. Банк ABB формирует у клиентов новые впечатления, внедряя инновационные технологии в центр их жизни. В то же время он стремится сохранять и развивать такие традиционные привычки, как чтение книг. Подобные интересные проекты способствуют распространению и популяризации полезных тенденций в нашем обществе.

В филиале «Джафар Джаббарлы» созданы все условия для удовлетворения финансовых потребностей как бизнеса, так и индивидуальных клиентов. Здесь можно воспользоваться различными видами кредитов, кассово-расчетными операциями, депозитами, денежными переводами, заказом платежных карт, операциями с наличной валютой и многими другими услугами. Кроме того, клиенты и инвесторы могут воспользоваться инвестиционными возможностями, предлагаемыми компанией ABB Invest.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.