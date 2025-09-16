USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Libraff в Банке ABB

21:45 691

Состоялось открытие здания, в котором расположены инвестиционная компания ABB Invest — дочерняя компания Банка ABB, а также филиал Банка «Джафар Джаббарлы». Здание расположено по адресу: Баку, улица Джафара Джаббарлы, 40C.

Одной из самых интересных новинок в здании, оформленном в соответствии с новым корпоративным стилем Банка ABB, стало наличие книжного магазина. Банк создал условия для открытия новой торговой точки сети магазинов Libraff прямо внутри филиала «Джафар Джаббарлы». Таким образом, клиенты Банка ABB смогут не только пользоваться продуктами и услугами Банка, но и знакомиться с новыми изданиями и приобретать книги. Это проект корпоративной социальной ответственности. В церемонии открытия приняли участие руководство Банка ABB и Libraff, а также несколько известных писателей Азербайджана.

В филиале банка, носящем имя незабвенного писателя Джафара Джаббарлы, также расположился книжный магазин, что вытекает из ценностей гражданской ответственности Банка. Банк ABB формирует у клиентов новые впечатления, внедряя инновационные технологии в центр их жизни. В то же время он стремится сохранять и развивать такие традиционные привычки, как чтение книг. Подобные интересные проекты способствуют распространению и популяризации полезных тенденций в нашем обществе.

В филиале «Джафар Джаббарлы» созданы все условия для удовлетворения финансовых потребностей как бизнеса, так и индивидуальных клиентов. Здесь можно воспользоваться различными видами кредитов, кассово-расчетными операциями, депозитами, денежными переводами, заказом платежных карт, операциями с наличной валютой и многими другими услугами. Кроме того, клиенты и инвесторы могут воспользоваться инвестиционными возможностями, предлагаемыми компанией ABB Invest.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

Лига чемпионов: «Карабах» пропустил быстрые голы от «Бенфики»
Лига чемпионов: «Карабах» пропустил быстрые голы от «Бенфики» видео, обновлено 23:16
23:16 4323
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
21:14 1823
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
20:23 10566
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
20:27 1724
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
21:12 10715
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 5580
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 4802
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 22:17
22:17 2430
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 4502
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 2367
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 4271
