«Чудесный разговор» Трампа с премьером Индии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нарендра Моди провели вечером 16 сентября телефонный разговор.

По его итогам президент США заявил, что провел «чудесный разговор» с Нарендрой Моди.

«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — написал Трамп.

Моди после разговора с Трампом заявил, что «мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта». Глава правительства Индии выразил стремление продолжить развивать стратегическое партнерство двух стран и поблагодарил Трампа за поздравления в свой адрес по случаю 75-летия.