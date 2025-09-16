USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

«Чудесный разговор» Трампа с премьером Индии

22:26 688

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нарендра Моди провели вечером 16 сентября телефонный разговор.

По его итогам президент США заявил, что провел «чудесный разговор» с Нарендрой Моди.

«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной», — написал Трамп.

Моди после разговора с Трампом заявил, что «мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта». Глава правительства Индии выразил стремление продолжить развивать стратегическое партнерство двух стран и поблагодарил Трампа за поздравления в свой адрес по случаю 75-летия.

Лига чемпионов: «Карабах» пропустил быстрые голы от «Бенфики»
Лига чемпионов: «Карабах» пропустил быстрые голы от «Бенфики» видео, обновлено 23:16
23:16 4326
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
21:14 1823
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
20:23 10567
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
20:27 1725
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
21:12 10716
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 5580
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 4802
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 22:17
22:17 2430
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 4502
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 2367
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 4271

