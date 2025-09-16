Санкционный фронт обваливается

Европейские санкционеры приостановили подготовку 19-го пакета санкций против России, который должен был быть согласован 17 сентября, но теперь отложен. Хотя все равно, конечно, будет принят. Возникло неожиданное препятствие, которое европейцы ранее не просчитали. Они так были воодушевлены заявлениями Трампа о том, как он разочарован Путиным, и его нежеланием останавливать войну в Украине, что поверили в то, что Вашингтон пойдет на решительное ужесточение санкционного режима против Москвы. Прежде всего в наиболее чувствительной для нее области, а именно экспорте энергоносителей. Однако возгласы в духе «Трамп с нами!» оказались преждевременными. Администрация Трампа не хочет пока вводить ни жесткие санкции в сфере нефтяной торговли против России, ни 100 или 500-процентные пошлины против китайского и индийского импорта в наказание за то, что эти страны продолжают покупать российскую нефть. Трамп ограничился лишь пошлинами против Индии, и то лишь 50-процентными, из которых лишь половина – как раз в «наказание» за импорт российской нефти, а остальные – привычные для американцев меры давления в контексте идущих торговых переговоров. Причем Нью-Дели не прогнулся и выражает готовность и дальше импортировать российскую нефть, отвергая давление США. Китай придерживается примерно такой же позиции.

На этом фоне Трамп, дабы не ввергать саму Америку в торговую войну с Индией и Китаем из-за России и Украины, ошеломил союзников по НАТО, а также ЕС требованием самим первыми ввести 100-процентные пошлины на китайский импорт, полностью отказавшись вдобавок от импорта российских энергоносителей. К этому, однако, далеко не все оказались готовы. Так, если российский трубопроводный газ в Евросоюзе продолжают покупать только Венгрия и Словакия, равно как они же продолжают покупать российскую нефть, число импортеров, скажем, российского СПГ в Европе гораздо больше. Также европейцы охотно покупают нефтепродукты, переработанные в той же Индии из российской нефти. В ответ на давление Трампа Брюссель уже заявил, что до ранее установленного Еврокомиссией дедлайна на конец 2027 года Европа не сможет полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Разочаровал европейских санкционеров и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, заявивший, что и там не станут принимать новое санкционное законодательство без согласования с президентом. А позицию президента как раз разъяснил госсекретарь Рубио, заявив, что, если Трамп введет санкции против России, в мире не останется никого, кто мог бы стать посредником в урегулировании конфликта в Украине. Так что если не Трамп, то кто? Некому. Слушайте, союзники, что он вам укажет делать. Это и спутало карты европейским санкционерам, которые, помимо заявлений Трампа о его «разочаровании Путиным», были обнадежены встречей в Белом доме 18 августа, когда им показалось, что они во многом отыграли назад итоги саммита Путин-Трамп на Аляске. Но теперь даже столь символическая мера, как отмена шенгенских виз для россиян, похоже, не пройдет. При том что количество российских туристов в Европе ничтожно по сравнению с другими иностранными туристами. Так, в прошлом году странами Евросоюза было выдано примерно полмиллиона шенгенских виз россиянам (хотя прирост по сравнению к 2023 году оказался более чем на 20%), тогда как в одну только Испанию иностранных туристов в год приезжает более 90 миллионов человек. Против запрета на визы выступила не только Венгрия, руководство которой часто заигрывает с Москвой, но и придерживающиеся более жестких позиций Франция, Испания и Греция.

И даже далекая Япония, дисциплинированно следующая в фарватере общего санкционного давления на Москву, отклонила призыв США ввести высокие пошлины для Китая и Индии в наказание за импорт российской нефти. Токио внезапно сослался на правила ВТО, которое не велит применять тарифы сверх установленных лимитов и предписывает относиться ко всем странам-членам справедливо. Никто из санкционеров с 2022 года про ВТО удивительным образом почему-то не вспоминал. Япония сама продолжает импортировать нефть (хотя не более 1% от общего объема ее импорта) и СПГ из России, рассматривая проект «Сахалин-2» как ключевой источник таких поставок. До начала войны в Украине ЕС импортировал из России 45% своего природного газа и 27% сырой нефти. В прошлом году эта доля уже снизилась до 19% для газа и 3% для нефти. Тем не менее в прошлом году ЕС заплатил весомые 21,9 млрд евро за российские энергоносители, что составило примерно 10% от общего объема мирового экспорта России. При этом для Венгрии и Словакии сделано исключение, и им позволено продолжать импортировать нефть по трубопроводу «Дружба», проходящему через Украину. В результате Венгрия увеличила свою зависимость от российской нефти с 61% до 2022 года до 86% в 2024 году, а Словакия осталась практически на 100% зависимой от поставок из РФ. Неудивительно, что обе страны выступают решительно против обнуления российского энергоимпорта. Тем не менее Еврокомиссия предложила законопроект, который обяжет страны ЕС прекратить импорт российского газа к 2027 году. Он пока не принят. Америка требует ускорить процесс (справившись за полгода-год), но Европа отвечает, что сделать этого не может. А когда Трамп призвал еще и страны НАТО подать пример, отказавшись от импорта российских нефти и газа, то это требование уперлось еще и в Турцию. Которая сама недурно наживается на реэкспорте российской нефти на миллиарды евро в Европу и другие регионы. В прошлом году 41% импортируемого Турцией газа был получен из России. Страна также импортировала 57% своей нефти из РФ. Анкара не будет отказываться от налаженного бизнеса. Зато Трамп может спокойно умыть руки и сказать «союзничкам» примерно следующее: «Почему вы требуете от Америки невозможного, если сами не можете пойти на жесткие меры против Москвы? Ну тогда и какой с Америки спрос, почему она должна жертвовать своими экономическими интересами и ссориться, например, с теми же Китаем и Индией?»