Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Шел четвертый год войны...

22:50 455

Российская армия продолжает предпринимать попытки полного захвата Серебрянского лесничества – последней подконтрольной ВСУ территории Луганской области Украины. Об этом сообщает Deep State.

Отмечается, что российская армия пытается перекрыть логистику к позициям в районе населенного пункта Дроновка.

«К ней они уже добираются, в частности, со стороны села Серебрянка. (Армия РФ) активно применяет пехоту, которая проникает через позиции украинских бойцов, пытается зайти в тылы и закрепиться там, а также создает максимально неприятные условия для удержания позиций СОУ, проводить ротации, предоставлять ресурсы и т.д. Активно работают экипажи дронщиков, усложняющих обстановку», – говорится в сообщении Deep State.

Авторы паблика полагают, что украинскому командованию следует дать приказ об отводе войск, чтобы избежать крупных потерь среди военных.

Лига чемпионов: «Карабах» пропустил быстрые голы от «Бенфики»
Лига чемпионов: «Карабах» пропустил быстрые голы от «Бенфики» видео, обновлено 23:16
23:16 4332
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
21:14 1824
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
20:23 10568
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
20:27 1727
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
21:12 10717
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 5580
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 4802
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 22:17
22:17 2431
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 4503
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 2368
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 4271

