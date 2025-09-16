Шел четвертый год войны...

Российская армия продолжает предпринимать попытки полного захвата Серебрянского лесничества – последней подконтрольной ВСУ территории Луганской области Украины. Об этом сообщает Deep State.

Отмечается, что российская армия пытается перекрыть логистику к позициям в районе населенного пункта Дроновка.

«К ней они уже добираются, в частности, со стороны села Серебрянка. (Армия РФ) активно применяет пехоту, которая проникает через позиции украинских бойцов, пытается зайти в тылы и закрепиться там, а также создает максимально неприятные условия для удержания позиций СОУ, проводить ротации, предоставлять ресурсы и т.д. Активно работают экипажи дронщиков, усложняющих обстановку», – говорится в сообщении Deep State.

Авторы паблика полагают, что украинскому командованию следует дать приказ об отводе войск, чтобы избежать крупных потерь среди военных.