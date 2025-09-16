Нетаньяху рассказал о планах Израиля

USD 1.7000
Израилю в нынешних условиях необходимо полагаться на себя в производстве оружия и оборудования для обеспечения национальной безопасности, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, посвященной ситуации в израильской экономике.  

«Я сторонник свободного рынка, но, чтобы выжить, нам нужно гарантировать возможность самим производить необходимое для национальной безопасности, особенно в военной промышленности», - приводит его слова The Jerusalem Post.

В то же время Нетаньяху отметил, что в новых обстоятельствах нужно сокращать бюрократические ограничения.

Премьер Израиля упомянул свое вчерашнее выступление и заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова об адаптации израильской экономики к внешнему давлению, о проявлении в ней признаков автаркии. Нетаньяху пояснил, что речь шла о независимости в сфере безопасности.

Премьер также сказал, что экономика Израиля сильна, привлекает значительные инвестиции и другие страны желают получать израильскую продукцию. Нетаньяху также призвал инвесторов со всего мира делать вложения здесь.

Также Нетаньяху сообщил, что скоро планирует снова встретиться в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом: «Он [Трамп] пригласил меня в Белый дом. Это будет через две недели, в понедельник, после моего выступления на Генассамблее ООН».

