В России готовится «военный» бюджет

Правительство РФ должно внести в парламент проект бюджета на следующий год до 1 октября.

«Принятие федерального бюджета на 2026 год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — сказал Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Думе. Медведев является лидером одноименной партии.

«Эвфемизм этот «сбалансированный бюджет». Мы понимаем с вами, насколько это тонкая история, она не должна затмевать перед всеми нами достижения тех целей, которые были поставлены главой государства и нашей партией. Иными словами, в угоду мнимой сбалансированности нельзя приносить развитие страны», - сказал Медведев.

Президент РФ Владимир Путин говорил в начале сентября, что Россия может себе позволить дальнейшее увеличение дефицита бюджета при нынешнем низком уровне госдолга.

Министр финансов РФ Антон Силуанов обещал, что бюджет-2026 будет сверстан исходя из бюджетного правила с нулевым первичным дефицитом, что подразумевает, что властям придется либо существенно сокращать расходы, либо искать новые источники доходов.

The Moscow Times отмечает, что с начала «спецоперации» траты России на оборону достигли максимума со времен холодной войны и составляют треть расходов федерального бюджета на 2025 год, сделав военную промышленность главным драйвером российской экономики на фоне снижения выпуска в гражданских секторах. Совокупные расходы на оборону и национальную безопасность достигают как минимум 17 триллионов рублей, или 8% ВВП.