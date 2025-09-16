USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

В России готовится «военный» бюджет

23:15 128

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал находящийся в завершающей стадии подготовки бюджет на 2026 год «военным».

Правительство РФ должно внести в парламент проект бюджета на следующий год до 1 октября.

«Принятие федерального бюджета на 2026 год. Здесь для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», — сказал Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» в Думе. Медведев является лидером одноименной партии.

«Эвфемизм этот «сбалансированный бюджет». Мы понимаем с вами, насколько это тонкая история, она не должна затмевать перед всеми нами достижения тех целей, которые были поставлены главой государства и нашей партией. Иными словами, в угоду мнимой сбалансированности нельзя приносить развитие страны», - сказал Медведев.

Президент РФ Владимир Путин говорил в начале сентября, что Россия может себе позволить дальнейшее увеличение дефицита бюджета при нынешнем низком уровне госдолга.

Министр финансов РФ Антон Силуанов обещал, что бюджет-2026 будет сверстан исходя из бюджетного правила с нулевым первичным дефицитом, что подразумевает, что властям придется либо существенно сокращать расходы, либо искать новые источники доходов.

The Moscow Times отмечает, что с начала «спецоперации» траты России на оборону достигли максимума со времен холодной войны и составляют треть расходов федерального бюджета на 2025 год, сделав военную промышленность главным драйвером российской экономики на фоне снижения выпуска в гражданских секторах. Совокупные расходы на оборону и национальную безопасность достигают как минимум 17 триллионов рублей, или 8% ВВП.

Лига чемпионов: «Карабах» пропустил быстрые голы от «Бенфики»
Лига чемпионов: «Карабах» пропустил быстрые голы от «Бенфики» видео, обновлено 23:16
23:16 4338
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
21:14 1828
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
20:23 10569
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
20:27 1728
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
21:12 10718
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 5580
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
18:23 4803
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 22:17
22:17 2432
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 4504
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
17:40 2369
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
Украина обрушивает российский нефтяной экспорт
17:25 4271

