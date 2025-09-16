Зеленский: Россияне планируют две тяжелые операции

Россия планирует начать в Украине еще «две тяжелые наступательные кампании». Необходимо больше военной помощи от партнеров, чтобы ВСУ выдержали эти наступления. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News.

«Я рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании, три последние их миссии провалились», - сказал Зеленский.

По его мнению, это важный сигнал. «Во-первых, то, о чем я европейцам говорил и в Белом доме с президентом Трампом, с его окружением. Я говорил, что россиянам не удастся взять наш восток, и то, что они вам рассказывают, что могут оккупировать город Сумы, - все это ложь и манипуляции. Все это мы сможем показать и доказать. И именно так мы и сработали. Три кампании россияне проиграли», - сказал Зеленский.

По его словам, россияне «проиграли», потому что понесли большое количество потерь среди личного состава и большое количество потерянной техники.

«Сейчас нашим воинам нужно держаться и морально, и духом, их нужно поддерживать. И поддерживать их прежде всего оружием и финансами от наших партнеров. Потому что финансы все идут на украинское производство дронов и РЭБ. Именно этим нужно сейчас поддерживать украинского воина. И тогда мы выдержим еще две манипулятивные наступательные операции РФ», - считает украинский президент.

На днях президент Украины сообщил, что украинские войска «полностью сорвали российскую наступательную операцию» на Сумы. «…Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь», - сказал президент.