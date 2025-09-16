Прокурор обещает добиться казни для убийцы соратника Трампа

Как передает The Washington Post, Тайлеру Робинсону предъявлено обвинение в тяжком убийстве при отягчающих обстоятельствах и с применением огнестрельного оружия. Два пункта обвинения связаны с воспрепятствованием осуществлению правосудия, еще два — с подкупом свидетелей, один — с совершением насильственного преступления в присутствии ребенка.

В судебных материалах говорится, что Тайлер Робинсон застрелил Чарли Кирка, после чего спрятал оружие и выбросил одежду, которая была на нем. Затем он сказал своему соседу по комнате «удалить компрометирующие текстовые сообщения и не разговаривать с полицией». Мать Робинсона позвонила ему, когда увидела в новостях похожего на него человека. Тот сказал, что заболел и находится дома.

Прокурор округа Юта Джефф Грей заявил, что будет добиваться смертной казни Робинсона: «Я отношусь к этому решению со всей серьезностью. <...> Это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления».

Согласно Конституции США, на территории каждого штата действует собственное уголовное право, высшую меру наказания применяют в 27 из них. В Юте за убийство при отягчающих обстоятельствах может грозить казнь или заключение на срок от 25 лет до пожизненного с возможностью условно-досрочного освобождения, указывает Axios. На то, что убийцу Кирка приговорят к казни, выражал надежду президент Дональд Трамп. Робинсон находится под стражей без права внесения залога.

31-летний Чарли Кирк — сооснователь организации Turning Point USA (TPUSA), которая занимается продвижением в школах и университетах консервативных идей, традиционных ценностей, принципов свободного рынка и ограничения роли государства. В активиста выстрелили во время выступления в кампусе Университета долины Юта. Его отправили в больницу в критическом состоянии, чуть позже Трамп сообщил, что Кирк скончался. CNN сообщал, что отец Робинсона узнал своего сына на фотографиях и видео, которые распространяли власти, молодой человек признался, что стрелял в Кирка. Мужчина убедил юношу довериться пастору, тот связался с шерифом, который передал информацию ФБР.