Трамп пообещал журналистке: Войну остановим

Украинская журналистка во время общения президента США Дональда Трампа с прессой задала ему вопрос о поставках Украине систем Patriot. Она напомнила, что два месяца назад глава Белого дома анонсировал передачу 17 пусковых установок этих систем.

«Откуда вы?» – перебил ее американский президент. «Из Украины», – ответила журналистка. «Хорошо», – сказал Трамп.

«Знаете ли вы, когда они прибудут в Украину?» – закончила свой вопрос журналистка.

«Смотрите. Я просто хочу вам сказать: я люблю Украину, я люблю украинский народ. Кстати, я так и подумал, что у вас немного украинский акцент. Но у вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть. У вашей страны очень серьезные проблемы, но я остановлю это. Я остановил 7 войн за последние 8 месяцев. Я думал, что это будет самое простое, потому что я знаю Путина. Но оказалось, что нет. Потому что между Зеленским и Путиным – чрезвычайная ненависть. Но мы остановим это», – сказал президент США.