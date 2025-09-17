USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Трамп пообещал журналистке: Войну остановим

00:14 439

Украинская журналистка во время общения президента США Дональда Трампа с прессой задала ему вопрос о поставках Украине систем Patriot. Она напомнила, что два месяца назад глава Белого дома анонсировал передачу 17 пусковых установок этих систем.

«Откуда вы?» – перебил ее американский президент. «Из Украины», – ответила журналистка. «Хорошо», – сказал Трамп.

«Знаете ли вы, когда они прибудут в Украину?» – закончила свой вопрос журналистка.

«Смотрите. Я просто хочу вам сказать: я люблю Украину, я люблю украинский народ. Кстати, я так и подумал, что у вас немного украинский акцент. Но у вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этой войны никогда не должно было быть. У вашей страны очень серьезные проблемы, но я остановлю это. Я остановил 7 войн за последние 8 месяцев. Я думал, что это будет самое простое, потому что я знаю Путина. Но оказалось, что нет. Потому что между Зеленским и Путиным – чрезвычайная ненависть. Но мы остановим это», – сказал президент США.

Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 7754
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 498
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2483
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11025
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2105
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11115
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 5824
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
16 сентября 2025, 18:23 5097
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 22:17
16 сентября 2025, 22:17 2699
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
16 сентября 2025, 10:08 4700
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
16 сентября 2025, 17:40 2547

ЭТО ВАЖНО

Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне видео, обновлено 00:53
00:53 7754
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
«Для меня честь…»: Трамп опубликовал еще один пост об Азербайджане
00:48 498
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет
Ни ХАМАСа, ни Палестины не будет спецоперация Израиля разбираем с Борисом Миркиным
16 сентября 2025, 21:14 2483
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Азербайджан и Эмираты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве все еще актуально
16 сентября 2025, 20:23 11025
Не Путин, так Мадуро
Не Путин, так Мадуро о воинственном сценарии Трампа
16 сентября 2025, 20:27 2105
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем
Наступление на Газу: три сложные задачи перед Израилем фото; видео; обновлено 21:12
16 сентября 2025, 21:12 11115
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
16 сентября 2025, 10:09 5824
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным
Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Путиным новость дополнена 18:23
16 сентября 2025, 18:23 5097
Израиль разбомбил порт хуситов
Израиль разбомбил порт хуситов обновлено 22:17
16 сентября 2025, 22:17 2699
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
16 сентября 2025, 10:08 4700
Италия признала, что не готова воевать
Италия признала, что не готова воевать
16 сентября 2025, 17:40 2547
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться